Aleska Génesis enfrenta a conductora de ‘Hoy Día’ por opinar en su discusión con Clovis Nienow

La acalorada discusión que protagonizaron Clovis Nienow y Aleska Génesis en “Hoy Día” no se veía venir. Fue tan inesperada para el conductor como para algunos de sus compañeros. La venezolana habló de cómo, durante un viaje a Tailandia, ella intentó que su relación funcionara. Palabras más, palabras menos, esto no pasó.

El momento se volvió incómodo cuando Clovis aseguró que ese viaje él lo recuerda de otra forma, pero que por ser un caballero no diría nada. Que mantendría su privacidad fuera del ojo público. Aleska intentó provocar una declaración de su parte, pero el conductor de cerró por completo.

Durante el intercambio de palabras, Alessandra Villegas, esposa de Daniel Sarcos, entró en la conversación en defensa de su compañero. Alegando que si ella hubiese sido novia del actor, también hablaría constantemente de él. Las palabras impactaron en Aleska, quien le dijo que entonces ella debería ser la novia de Clovis para ver si le gustaba la experiencia.

Fuera de cámaras también vinieron los reclamos, pero a través de los comentarios en Instagram. Aleska Génesis escribió lo siguiente dirigido a la conductora de ‘Hoy Día’: “Alessandra, que empiece por respetar a Daniel Sarcos y mi historia, porque ya son varias las ocasiones en las que la he visto hablando mal de mí, lanzando indirectas y alimentando el hate, mientras defiende a alguien sin conocer absolutamente nada de lo que pasó en nuestra relación. El respeto empieza por casa”.

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