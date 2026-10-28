12 días hospitalizada: ¿Qué se sabe del estado de salud de Laura Bozzo?

La reconocida conductora de televisión Laura Bozzo cumplió 12 días internada en un hospital de la Ciudad de México, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos debido a una serie de complicaciones de salud que comenzaron tras una intervención quirúrgica de emergencia.

El origen de la crisis médica ocurrió el pasado 13 de octubre en Acapulco, Guerrero, cuando la presentadora de origen peruano tuvo que ser operada de urgencia a causa de una úlcera duodenal perforada. Tras el procedimiento inicial, la condición de Bozzo se agravó con la aparición de un Cuadro de sepsis y neumonía, lo que obligó a su traslado de inmediato en ambulancia hacia la capital del país para recibir atención especializada.

A pesar de la gravedad del diagnóstico, en las últimas horas se dio a conocer una ligera señal de avance. De acuerdo con datos difundidos por la periodista Martha Figueroa en el programa de televisión “Hoy”, la comunicadora muestra una evolución mínima, aunque el panorama médico continúa siendo sumamente delicado.

“Se cumplen 12 días desde que fue trasladada de Acapulco aquí a la Ciudad de México y aunque hay una mejoría muy leve, la neumonía continúa”, detalló Figueroa durante la emisión. Asimismo, se informó que los parámetros de su frecuencia cardíaca se reportan estables y que, hasta la fecha, los médicos no han tenido la necesidad de recurrir nuevamente a la intubación endotraqueal.

La noticia sobre el estado crítico de la presentadora ha generado conmoción en la farándula y muestras de solidaridad entre allegados. Cristian Zuárez, expareja sentimental de la conductora, rompió el silencio en el programa “Desvelados” de América TV para confirmar que mantiene comunicación constante con el entorno cercano de Bozzo.

“Estoy al tanto desde el primer momento, estoy en contacto permanente con la familia, con Alejandra”, declaró el cantante, quien aprovechó la oportunidad para pedir el apoyo de los seguidores. “Estoy rezando muchísimo, mi familia y yo, por Laura, por su pronta recuperación”, concluyó.

Por ahora, los allegados y seguidores de la conductora se mantienen a la espera de nuevos reportes médicos oficiales que confirmen la evolución favorable de la neumonía y su paulatina recuperación.

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