Se desmiente el fallecimiento de Laura Bozzo

Caos informativo. En las redes sociales circuló hace unos minutos información aparentemente falsa sobre el estado de salud de Laura Bozzo. La imagen era un post de pésame de parte de Alfredo Adame, en donde lamentaba el deceso de la periodista de origen peruano. En el programa “En Casa con Telemundo” compartieron la noticia y explicaron que el equipo de Bozzo salió a desmentir dichas especulaciones.

El texto de dicha imagen de pésame rezaba de la siguiente forma: “Hoy se apaga la voz de una mujer única, fuerte, valiente y auténtica que marcó la vida de muchas personas. Más allá de nuestras diferencias, reconozco su gran trayectoria y el impacto que dejó en la televisión. Mis más sinceras condolencias a su familia, amigos y a todo su público”.

De alguna forma, todo indica que el actor pudo haber sido víctima de información falsa y ahora el post con el pésame aparentemente ya no está disponible en sus plataformas. Hoy lo que aparece en su lugar es el comunicado difundido por el equipo de la periodista peruana. En el cual dicen lo siguiente: “Ante la circulación de información falsa sobre el supuesto fallecimiento de la presentadora de televisión Laura Bozzo, desmentimos categóricamente dicha información”.

Concluye: “Hacemos un llamado al público y a los medios de comunicación a actuar con responsabilidad, evitar la difusión de rumores y verificar la información antes de compartirla, por respeto a la familia y a todas las personas involucradas.

Agradecemos su comprensión, respeto y solidaridad ante esta situación”.

Los conductores del programa “En Casa con Telemundo” explicaron el contexto de la situación, retomando la imagen del post de Adame y el comunicado del equipo de Laura Bozzo. Sin embargo, la salud de la exhabitante de “La Casa de los Famosos”, al día de hoy, sigue siendo complicada y se mantiene bajo estricta supervisión médica.

Pero Adame mantiene su forma y estilo y, en medio del proceso de retractarse por lo publicado en sus redes sociales, ahora también compartió una imagen con un nuevo e incendiario comentario: “De última hora no la dejaron entrar al cielo y la regresaron”.

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