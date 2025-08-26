Arrestan a capitán de barco en Seattle por navegar ebrio con seis veces el límite legal

La Guardia Costera de Estados Unidos informó que el capitán del MSC Jubilee IX, un buque portacontenedores de 333 metros de eslora que navega bajo bandera liberiana, fue arrestado el miércoles en Seattle tras ser acusado de operar la embarcación en estado de ebriedad.

Según el comunicado difundido el sábado, un piloto de Puget Sound que se encontraba a bordo notó que el capitán presentaba signos de intoxicación. Ante la situación, el piloto y el primer oficial asumieron el control del buque desde las cercanías de Everett, Washington, hasta su llegada al puerto de Seattle, donde logró atracar sin incidentes.

Prueba de alcoholemia: seis veces el límite legal

Una vez en la Terminal 5, un equipo de la Guardia Costera y agentes del Servicio de Investigación de la Guardia Costera (CGIS) abordaron el navío. El capitán fue sometido a una prueba de campo de sobriedad y a un examen de alcoholemia, que determinó que su nivel de alcohol en sangre era seis veces superior al límite legal permitido para marineros comerciales.

La normativa federal establece que toda persona que opere una embarcación no recreativa con una concentración de alcohol de 0,04 % o más se considera bajo los efectos del alcohol.

Arresto y consecuencias legales

El capitán, cuyo nombre no ha sido revelado, fue arrestado y trasladado a la Cárcel del Condado de King. Los cargos fueron remitidos a la Fiscalía del Condado de King por navegar bajo la influencia del alcohol. El caso sigue bajo investigación, y la fiscalía no ha emitido comentarios al respecto.

Mientras tanto, el MSC Jubilee IX recibió un capitán de relevo y fue autorizado a reanudar sus operaciones con normalidad.

Paul Shultz, agente especial a cargo de la Oficina de Campo Noroeste del CGIS, destacó que la intervención inmediata del práctico evitó un posible desastre en las congestionadas rutas marítimas de la región.

“La intervención inmediata del práctico mitigó riesgos significativos y garantizó el tránsito seguro del buque”, declaró Shultz en el comunicado.

El caso ha puesto en relieve la importancia de los controles de sobriedad y la seguridad en el transporte marítimo internacional, especialmente en buques de gran tamaño que transitan por áreas densamente pobladas y estratégicas para el comercio.

