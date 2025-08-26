Joven de 18 años arrestado por secuestrar y agredir a su novia en Houston

Santos Say, de 18 años, presuntamente secuestró a su novia, Génesis Rocío Arcos, al salir de la escuela el pasado 18 de agosto en el condado Harris, Houston. Según las autoridades, Say le dijo que no la llevaría a su hogar y la trasladó a un motel, donde permaneció retenida durante dos días.

Durante ese tiempo, Say habría agredido físicamente a la joven golpeándola con el puño mientras la mantenía contra su voluntad. La víctima fue finalmente rescatada por su madre, quien la recogió en una gasolinera, según los informes policiales.

Amenazas a la víctima y a su mascota

Posteriormente, el acusado irrumpió en la casa de la víctima a través de una ventana y se llevó al gato de Génesis Rocío Arcos.

Las autoridades señalaron que Say amenazó con matar tanto a la joven como a su mascota, aumentando la gravedad del caso y la preocupación sobre su peligrosidad.

Santos Say compareció ante la Corte preliminar del condado Harris, donde se le leyeron los cargos criminales. La fianza fue fijada en $230,000 dólares, y los funcionarios judiciales destacaron que representa una amenaza para la víctima y la comunidad dada la naturaleza de los delitos.

Las investigaciones continúan y las autoridades instan a cualquier persona con información relacionada a colaborar con el caso.

