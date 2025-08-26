Roban y recuperan ambulancia en Houston tras persecución policial

El Departamento de Bomberos de Houston informó que la ambulancia Medics 6 ingresó a un paciente al hospital Memorial Hermann, en el Medical Center, a la 1:51 p.m. del domingo. Apenas 40 minutos más tarde, a las 2:33 p.m., se notificó que la unidad había sido robada.

Agentes del Departamento de Policía de Houston (HPD) localizaron rápidamente el vehículo e iniciaron una persecución que concluyó a las 2:53 p.m. en la autopista I-45 norte, a la altura de Stuebner Airline.

La ambulancia fue finalmente recuperada, aunque no se detalló en qué condiciones se encontraba.

Investigación en curso

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre posibles detenidos ni sobre las circunstancias en que se produjo el robo. El HPD señaló que el caso sigue bajo investigación y prometió ofrecer más detalles en las próximas horas.

