Trump protagonizará una “gran reunión” sobre Gaza en la Casa Blanca

Donald Trump será anfitrión de una reunión el miércoles sobre los planes de posguerra para Gaza, dijo el martes su enviado al medio oriente Steve Witkoff.

Witkoff no dio detalles sobre los funcionarios o invitados a la reunión pero agregó que existe “optimismo” para que la Administración Trump encuentre un camino para que el conflicto termine en 2026.

“Tenemos una gran reunión en la Casa Blanca mañana, presidida por el presidente, y es un plan muy completo que elaboraremos al día siguiente”, dijo Witkoff sin proporcionar más detalles.

Cabe recordar que Trump sorprendió al mundo a principios de este año cuando sugirió que Estados Unidos debería tomar el control de la Franja de Gaza, desalojar a sus dos millones de habitantes y construir propiedades inmobiliarias junto al mar, lo que generó una ola de críticas.

Por su parte, el Departamento de Estado anunció por separado que el secretario de Estado, Marco Rubio, se reunirá con el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Saar, en Washington.

Trump había prometido un rápido fin a la guerra en Gaza durante la campaña electoral estadounidense de 2024 y después de asumir el cargo en enero, pero casi siete meses después de iniciado su mandato, ese objetivo declarado sigue siendo difícil de alcanzar.

Incluso, la organización Human Right Watch (HRW) consideró en un comunicado que el ejército de Estados Unidos “puede enfrentarse a consecuencias legales” por haber presentado asistencia a las fuerzas armadas de Israel en comisión de crímenes de guerra en Palestina.

El mandato de Trump comenzó con un alto el fuego que duró dos meses y terminó cuando los ataques israelíes mataron a unos 400 palestinos el 18 de marzo. En las últimas semanas, las imágenes de palestinos muriendo de hambre en Gaza, incluidos niños, han conmocionado al mundo y alimentado las críticas a Israel por el empeoramiento de las condiciones.

