window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

El papa León XIV hace un nuevo llamado para pedir el fin de la guerra en Gaza

Nuevo llamado del pontífice a que concluya la guerra en Gaza con la liberación de rehenes y un alto el fuego permanente

El papa León XIV vuelve a pedir el fin de la guerra en Gaza

El papa León XIV saludando. (Imagen del 15 de agosto de 2025) Crédito: Deutsche Welle

Avatar de Deutsche Welle

Por  Deutsche Welle

Al final de su audiencia general, el papa León XIV pidió el miércoles para que las partes y la comunidad internacional se comprometan “a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”.

El pontífice estadounidense imploró “para que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario”.

León XIV subrayó “la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”.

Declaración conjunta

También declaró su apoyo la declaración conjunta realizada por los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, respectivamente, en la que piden “poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos”.

Sigue leyendo:
· Vance y Rubio se reúnen con el papa León XIV y reiteran sus “buenas relaciones bilaterales” con El Vaticano
· Papa León XIV inicia su pontificado con misa inaugural
· León XIV insta a callar las armas y se ofrece como mediador

En esta nota

conflicto palestino israelí franja de gaza Israel León XIV
Trending
Contenido Patrocinado
Trending