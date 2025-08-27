El papa León XIV hace un nuevo llamado para pedir el fin de la guerra en Gaza

Al final de su audiencia general, el papa León XIV pidió el miércoles para que las partes y la comunidad internacional se comprometan “a poner fin al conflicto en Tierra Santa que ha causado tanto terror y muerte”.

El pontífice estadounidense imploró “para que todos los rehenes sean liberados, que se alcance un alto el fuego permanente, que se facilite el ingreso seguro de la ayuda humanitaria y que se respete plenamente el derecho humanitario”.

León XIV subrayó “la obligación de proteger a los civiles y la prohibición del castigo colectivo, el uso indiscriminado de la fuerza y ​​el desplazamiento forzado de poblaciones”.

Declaración conjunta

También declaró su apoyo la declaración conjunta realizada por los patriarcas griego y latino de Jerusalén, Teófilo III y Perbattista Pizzaballa, respectivamente, en la que piden “poner fin a esta espiral de violencia, el fin de la guerra y la prioridad del bien común de todos los pueblos”.

Sigue leyendo:

· Vance y Rubio se reúnen con el papa León XIV y reiteran sus “buenas relaciones bilaterales” con El Vaticano

· Papa León XIV inicia su pontificado con misa inaugural

· León XIV insta a callar las armas y se ofrece como mediador