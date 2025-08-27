Millonaria recompensa: La UEFA repartirá $3,858 millones a los equipos que disputen torneos europeos

La UEFA anunció que este año repartirá una bolsa millonaria a los equipos que disputen torneos europeos, siendo los más beneficiados aquellos que compitan en la UEFA Champions League, seguidos de quienes disputen la UEFA Europa League, la Conference League y la Supercopa.

Los 36 clubes que jugarán la fase liga de la Champions 2025-2026 recibirán una asignación de $2,166 millones de dólares, cifra a la que añadirán bonos de $2.4 millones por cada victoria que logren en esta y $814 mil dólares por empate.

La distribución establecida por la UEFA para la presente temporada determina que los clubes que se clasifiquen para los octavos de final percibirán $12.7 millones de dólares y los que se jueguen el pase a estos en la ronda eliminatoria $1.1 millones.

El acceso a los cuartos de final supondrá $14.5 millones para cada equipo que lo logre y la clasificación para las semifinales $17.4 millones más.

Ser finalista en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo aportará a los dos clubes que lo logren $21.5 millones y conseguir el título $7.5 millones adicionales.

La UEFA ha incluido también una bonificación por clasificación en la fase liga que se divide en partes iguales, con un valor inicial de $320 mil dólares para cada parte. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta obtendrá $11.5 millones.

Igualmente ha destinado un total de $35 millones de dólares para los clubes que han participado en las eliminatorias previas, con un fijo de $5 millones para los que quedan eliminados.

En resumen, la cifra total a distribuir entre los clubes de la “Champions”, la Europa Leage, la Conference League y la Supercopa de esta temporada alcanza los $3,858 millones de dólares.

