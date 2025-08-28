Mujer de 69 años muere tras recibir un disparo en la cara en pleno día en Nueva York

Una mujer de 69 años murió este miércoles en East Harlem, Nueva York, después de recibir un disparo en la cara en plena vía pública. El hecho ocurrió alrededor de las 12:25 del mediodía, en la intersección de la calle 110 y la avenida Madison.

La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital cercano, pero falleció poco después, informó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) a Fox News. Su identidad aún no ha sido revelada.

El atacante, cuya identidad se desconoce, huyó de la escena y permanece prófugo. Testigos relataron que el tiroteo desató momentos de pánico en la zona.

“Vi cuando la subieron a la ambulancia en una camilla, todos en el vecindario comenzamos a orar”, contó Crystal Grant a FOX 5 NY. La mujer aseguró que la víctima quedó atrapada “en medio de un tiroteo”.

Otro testigo expresó su sorpresa: “¿Que esto pase a las 12 del mediodía? Es una locura”.

Reclamos a las autoridades

Tras el hecho, vecinos y líderes comunitarios cuestionaron la capacidad de la ciudad para garantizar seguridad en áreas vulnerables.

Grant dirigió un mensaje al alcalde Eric Adams, quien atraviesa una difícil campaña de reelección:

“Alcalde Adams, usted nos dijo que nos protegería en esta comunidad. Se está enfocando en algunas cosas equivocadas. Cuando perdemos a nuestros mayores, perdemos nuestra comunidad”.

Hasta ahora, el NYPD no ha precisado el motivo del ataque ni si la víctima era el objetivo directo. La policía mantiene un operativo en busca del responsable, mientras la ciudad suma un nuevo episodio de violencia armada en sus calles.

