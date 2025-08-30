FBI encuentra huesos durante la búsqueda de Travis Decker, el fugitivo acusado de matar a sus tres hijas

El FBI informó este viernes que encontró huesos durante una operación de búsqueda en el estado de Washington para dar con Travis Decker, el padre acusado de asesinar a sus tres hijas antes de desaparecer en el bosque.

La operación se llevaba a cabo cerca del campamento Rock Island en Leavenworth, Washington, una zona con vegetación extremadamente densa. Casi 100 miembros del personal, incluyendo equipos de búsqueda especializados participaron, según la agencia.

En un correo electrónico emitido el viernes por la noche, el portavoz del FBI, Ted Halla, confirmó a CBS News que se recolectaron algunos huesos “en los alrededores del campamento Rock Island”.

Halla indicó que los huesos estaban siendo analizados para determinar si son humanos o animales.

El agente especial a cargo del FBI en Seattle, W. Mike Herrington, declaró en un comunicado de prensa el viernes que se había encontrado “evidencia potencial” durante la búsqueda.

Herrington explicó que el objetivo de la búsqueda era localizar a Decker, encontrar indicios de su paradero o reunir más evidencia. Los equipos registraron unas 250 hectáreas, según Herrington, incluso traspasando el perímetro planificado y utilizando mapas electrónicos para dar seguimiento a sus esfuerzos.

Herrington indicó que los equipos encontraron “varios objetos” que se están analizando para determinar si están relacionados con el caso.

“El hallazgo de esta posible evidencia enfatiza la importancia de que varios equipos registren una zona varias veces, especialmente en condiciones tan difíciles”, declaró Herrington. No dio detalles sobre los objetos recuperados.

Decker es buscado por tres cargos de asesinato en primer grado y tres cargos de secuestro. Ha sido buscado desde que no devolvió a sus hijas —Paityn, de 9 años; Evelyn, de 8, y Olivia, de 5— después de una visita programada, lo que llevó a su madre a llamar a la policía. Los cuerpos de las niñas fueron encontrados en su camioneta cerca del campamento Rock Island el 2 de junio. Las pruebas de ADN han confirmado que Decker es el único sospechoso de sus asesinatos.

Decker, exsoldado y experto en supervivencia en la naturaleza, no ha sido visto desde entonces. El sheriff del condado de Chelan, Michael Morrison, declaró que no hay pruebas concluyentes que indiquen si Decker está vivo o muerto.

Se han publicado fotos que muestran cómo pudo haber cambiado su apariencia. Se ofrece una recompensa de hasta $20,000 dólares por información que conduzca a su arresto.

