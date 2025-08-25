Cierran campamento donde Travis Decker asesinó a sus tres hijas en Washington por investigación del FBI

El Servicio Forestal de Estados Unidos ordenó el cierre de varios campamentos y caminos en Leavenworth, Washington, incluido Rock Island Campground, donde presuntamente Travis Decker asesinó a sus tres hijas.

La medida, que comenzó el domingo por la mañana, se extenderá hasta el miércoles a las 6:00 a.m., para permitir que el FBI lleve a cabo nuevas diligencias en el área.

Solo se permitirá el ingreso a personal autorizado, como agentes federales, estatales, locales o brigadas de rescate, según informó el Servicio Forestal.

El crimen

Las niñas Paityn (9 años), Evelyn (8 años) y Olivia (5 años) Decker fueron halladas muertas el 2 de junio cerca del campamento Rock Island. Habían salido de casa el 30 de mayo para una visita planificada con su padre. La camioneta de Decker también fue localizada en el lugar.

Una semana atrás, la Oficina del Sheriff del Condado de Chelan divulgó nuevos detalles de la escena del crimen, junto con evidencia de ADN que apuntan al exmilitar de 32 años como único sospechoso.

Decker sigue prófugo

El Servicio de Alguaciles de EE. UU. mantiene una recompensa de hasta $20,000 dólares por información que conduzca a su captura. Decker enfrenta tres cargos de asesinato en primer grado y tres de secuestro.

Las autoridades advirtieron que el fugitivo es armado y peligroso, por lo que instaron a la población a no acercarse a él y comunicarse de inmediato con el 911 si se conoce su paradero.

