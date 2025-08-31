Xander Zayas espera defender su título en Puerto Rico a finales de año

Xander Zayas, campeón de peso superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), espera poder hacer su primera defensa en Puerto Rico antes de que termine el 2025.

En una entrevista con la revista The Ring, Zayas comentó que solo ha peleado en su país en una ocasión y que volver ahora ante su gente como campeón mundial sería hermoso para él.

“Me encantaría que la primera defensa fuera en Puerto Rico. Es algo que nosotros y el equipo queremos lograr, y estamos esforzándonos por lograrlo. Será hermoso. Solo he peleado en Puerto Rico como profesional una vez, en mi cuarta pelea. Ahora, al regresar como campeón mundial, creo que será aún más grande”, dijo.

Xander Zayas celebra el campeonato mundial superwelter con su promotor, Bob Arum, en el teatro del Madison Square Garden de Nueva York. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

De hecho el boricua cuenta con el apoyo de Bob Arum, presidente de Top Rank. “No sé quién será su oponente. Pero quiero que haga su primera defensa del título en Puerto Rico este invierno“, declaró al mismo medio.

Xander Zayas demostró madurez y un boxeo inteligente, desgastando a Jorge García y superándolo por decisión unánime en las tarjetas de los jueces. Con este triunfo, el puertorriqueño se convirtió en el campeón más joven del boxeo en la actualidad con 22 años y se consolidó como una de las promesas más brillantes del deporte.

“Fue hermoso. Algo con lo que siempre soñé. No esperaba que fuera en el MSG. Pensé que sería en Las Vegas, peleando contra Sebastián Fundora y convirtiéndome en campeón unificado, pero sucedió donde tenía que suceder. Sucedió como tenía que suceder, y me siento bendecido de estar en esta posición”, concluyó.

El peleador boricua Xander Zayas conecta al mexicano Jorge García en camino a su triunfo por decisión para ganar el título mundial superwelter OMB en Nueva York. Crédito: Mikey Williams/Top Rank | Cortesía

Después de conseguir el título, Zayas expresó que está dispuesto a enfrentar a cualquiera de la división, pero que su principal objetivo es unificar los cinturones de la categoría.

Xander Zayas, de 22 años, se coronó por primera vez como campeón mundial de peso superwelter de la OMB, título que Sebastián Fundora dejara el título vacante. El puertorriqueño tiene récord de 22 victorias (13 por nocauts) y cero derrotas como profesional.

Sigue leyendo:

· Bob Arum quiere que Xander Zayas haga su primera defensa en Puerto Rico

· Xander Zayas se corona a los 22 años y acaba una era del boxeo en ESPN

· Xander Zayas está preparado para convertirse en campeón y dejar su bandera en alto