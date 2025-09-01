Dos adultos mueren y siete niños resultan heridos en accidente de vehículo todoterreno en Alabama

Un grave accidente de vehículo todoterreno dejó dos adultos fallecidos y siete niños heridos en el Indian Mountain ATV Park, en Piedmont, Alabama, según informaron este domingo las autoridades locales.

El hecho ocurrió el sábado cuando un RZR ATV, con nueve ocupantes, chocó contra otro vehículo, volcó y terminó impactando contra un árbol.

El director de la Agencia de Manejo de Emergencias del Condado de Cherokee, Shawn Rogers, explicó que el conductor fue expulsado del vehículo y murió en el lugar. Posteriormente, una mujer adulta, que había sido trasladada en helicóptero a un centro de traumatología, falleció a causa de sus heridas.

Víctimas y traslado de heridos

Las autoridades detallaron que los niños tenían entre 1 y 12 años. Todos fueron trasladados de urgencia: una mujer adulta y tres menores en helicópteros médicos hacia hospitales en Birmingham; otros cuatro niños fueron trasladados en ambulancia a un hospital en Rome, Georgia.

El forense del condado de Cherokee, Paul McDonald, informó que el hombre fallecido era padre de los siete niños, y la mujer, madre de tres de ellos. Todas las víctimas eran originarias de Georgia.

Las identidades no han sido reveladas a la espera de notificar a las familias.

Posible exceso de velocidad y consumo de alcohol

El sheriff del condado de Cherokee, Jeff Shaver, indicó que el conductor viajaba a alta velocidad y que intentó maniobrar tras chocar contra otro ATV, cuyo conductor logró esquivar la colisión.

La oficina del sheriff está a la espera de los resultados de toxicología para determinar si el alcohol fue un factor en el accidente. En el condado de Cherokee, el consumo y posesión de alcohol sigue siendo ilegal fuera de los municipios, debido a regulaciones que se mantienen desde la época de la Prohibición.

Falta de medidas de seguridad

Las autoridades confirmaron que ninguno de los nueve ocupantes llevaba puesto un arnés o cinturón de seguridad.

“Estoy seguro de que no se recomienda tener nueve personas, especialmente niños pequeños, en un RZR sin usar arneses de seguridad”, señaló el sheriff Shaver.

Rogers, por su parte, apuntó que aunque no hay una normativa que obligue a todos los ocupantes a llevar cinturón en este tipo de vehículos, el accidente refleja un tema de responsabilidad personal en la protección de la vida.

Dificultades en el rescate

El accidente ocurrió en una zona de difícil acceso dentro del parque, lo que complicó la llegada de los equipos médicos. El personal del Indian Mountain ATV Park tuvo que escoltar a las unidades de emergencia hasta el lugar.

Las dos personas que viajaban en el otro vehículo todoterreno resultaron ilesas y trataron de brindar ayuda a las víctimas.

Con más de 19 kilómetros cuadrados de extensión en la cordillera de los Apalaches, el Indian Mountain ATV Park se promociona como uno de los parques privados de vehículos todoterreno más grandes del sur de Estados Unidos.

El domingo, una empleada del parque dijo que los responsables estaban en reunión con sus abogados y que podrían emitir un comunicado oficial en las próximas horas.

Sigue leyendo:

– Encuentran muerto a un juez de Georgia en su último día de funciones.

– Arrestan a mujer de Alabama por la muerte de sus dos hijos, uno de ellos desaparecido desde hace meses.

–Veterano militar de Alabama fue apuñalado hasta la muerte en Año Nuevo