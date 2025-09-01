Horóscopo: qué será de tu semana del 1 de al 6 de septiembre de 2025
Los astros le dicen a tu signo del zodiaco cómo le irá en el amor y el dinero en la primera semana de septiembre de 2025
Consulta tu horóscopo semanal y descubre las claves para atraer la energía positiva en la semana del 1 al 6 de septiembre de 2025.
Aries – 21/3 al 20/4
AMOR: Su pareja le dará confianza y energía. La consigna es compartir. Cierre pronto los asuntos familiares poco claros que tanto lo preocupan.
DINERO: Trabajar obsesivamente será su mecanismo de defensa, así otros problemas no lo afectarán.
CLAVE DE LA SEMANA: Se agota, pero será positivo porque concluirá cosas pendientes.
Tauro – 21/4 al 21/5
AMOR: Habrá distancias que salvar. Si juzgó equivocadamente a un amigo, discúlpese ya, mañana será tarde. Con ganas de hacer proyectos.
DINERO: Creatividad. Optará por opciones inéditas para seguir en carrera. Irá a máxima velocidad con mínima energía.
CLAVE DE LA SEMANA: Ponga todas sus cartas sobre la mesa y evitará confusiones.
Géminis – 22/5 al 21/6
AMOR: Mantenga lejos a familiares invasores que se guían por chismes casuales. Ardiente y dulce intimidad con su media naranja. Buena fortuna.
DINERO: Discutirá con vehemencia y su finalidad será que lo comprendan. Se lucirá. Convicción y éxito asegurado.
CLAVE DE LA SEMANA: Cuando más arriesgado se muestre, más intentarán frenarlo.
Cáncer – 22/6 al 22/7
AMOR: Acalorados debates en el seno de la familia. A veces perdonar es lo inteligente. Usará bien sus recursos a la hora de seducir.
DINERO: Buena etapa para estudiar nuevas técnicas de trabajo, aunque deba pasar por contratiempos previos.
CLAVE DE LA SEMANA: Le exigen mucho porque usted puede. Asúmase como triunfador.
Leo – 23/7 al 23/8
AMOR: La suerte irá acompañada de alegría y serenidad. Sabrá distender los ánimos de gente en situación de crisis. Soluciones y ternura.
DINERO: Alguien de mucho poder lo protege espontáneamente. Eso lo beneficia, pero tendrá un costo.
CLAVE DE LA SEMANA: Amíguese; arrastrar pleitos demanda excesiva energía.
Virgo – 24/8 al 23/9
AMOR: Intranquilidad y mil dudas. Se pondrá a la defensiva. No permita que lo desmerezcan porque le costará luego remontar su autoestima.
DINERO: Surgirán batallas, pero serán temporarias. Ponga límites y reorganice sus métodos de trabajo.
CLAVE DE LA SEMANA: De su visión comercial acertada dependerá el éxito.
Libra – 24/9 al 23/10
AMOR: Sin ganas de esperar eternamente exigirá definiciones inmediatas, ofreciendo a cambio su corazón. El intercambio amoroso será perfecto.
DINERO: Todo saldrá como lo calculó. Asegúrese de tener buenos aliados, ellos le darán ímpetu y sanos consejos a la hora de decidir.
CLAVE DE LA SEMANA: Pelee por lo suyo, tiene todas las de ganar.
Escorpio – 24/10 al 23/11
AMOR: Sabrá trasmitir su fuerza y su ternura a esos amigos que están hoy sumidos en la desesperanza. El amor de pareja es un bálsamo.
DINERO: Su visión cambia para bien, a punto de pegar el gran salto. Tome en cuenta el capricho de sus clientes: le conviene.
CLAVE DE LA SEMANA: Quédese algo más quieto hasta recuperar la fuerza.
Sagitario – 24/11 al 22/12
AMOR: Conserve su objetividad para no cometer errores. Días decisivos, en los que logrará el equilibrio aunque camine cerca del precipicio.
DINERO: Si discute, que sea por una buena causa. Llevará adelante sus planes con dignidad y demostrará cuánto vale.
CLAVE DE LA SEMANA: Tenga paciencia con los demás y sobre todo consigo mismo.
Capricornio – 23/12 al 20/01
AMOR: Trate de mantener la unión familiar sin hacer alianzas en desmedro de nadie. Su pareja es muy madura y lo ayuda a tomar una decisión.
DINERO: Ritmo intenso. Evalúe bien sus prioridades porque necesitará organizarse. Saldrá adelante pronto.
CLAVE DE LA SEMANA: Defienda esa posición estratégica que conquistó.
Acuario – 21/1 al 19/2
AMOR: Equilibrar la vida social con la familiar será para usted pan comido. Los mayores se sentirán rejuvenecidos y los jóvenes eufóricos.
DINERO: Respete su orden de prioridades. Mejor concentrarse en los números y dejar las relaciones públicas para después.
CLAVE DE LA SEMANA: Arriesgue, si no decide ya mismo le ganarán de mano.
Piscis – 20/2 al 20/3
AMOR: Por deslumbrado que esté, no es momento de compromisos serios. Si está en pareja, disfrutan. No tome los problemas a la tremenda.
DINERO: Es mala idea competir con gente que tiene más recursos, experiencia o contactos que usted. Bajo perfil.
CLAVE DE LA SEMANA: La felicidad es salud. Busque compensaciones.
Por Kirón