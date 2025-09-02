Cofundador de Airbnb reveló haber abandonado al Partido Demócrata debido a su política migratoria

Joseph Gebbia Jr., cofundador de Airbnb, aseguró haber dejado de respaldar al Partido Demócrata debido a que su política migratoria mantuvo abiertas las fronteras del país permitiéndoles el acceso a personas peligrosas.

Durante su participación en “The Katie Miller Podcast”, el multimillonario de Atlanta reconoció haberse decepcionado de ver cómo diariamente crecía la cantidad de extranjeros sin documentos ingresando al territorio estadounidense sobre todo a través de la frontera limítrofe con México.

“Recuerdo que pensé: ‘¡Dios mío, esto es una locura! Esto no está bien, es un problema real y no hay razón para no aplicar las leyes de nuestro país y nuestra frontera’. Llegué al punto en que no creía poder apoyar a un partido político que deseaba tener una frontera abierta, que permitía el ingreso de criminales y personas peligrosas a nuestro país. Eso es algo que simplemente no puedo respaldar”, expuso.

La enorme cantidad de inmigrantes ingresando diariamente a Estados Unidos a través de la frontera sur durante la administración de Joe Biden, decepcionó a varios líderes del sector tecnológico y se pasaron al bando republicano. (Crédito: Eric Gay / AP)

Joe Gebbia reconoció que haberse acercado a Jared Kushner, yerno de Donald Trump; al magnate sudafricano Elon Musk y a Robert Francis Kennedy Jr., actual secretario de Salud, terminaron por convencerlo de volcar su respaldo hacia los conservadores.

“He recorrido mi propio camino. Ciertamente a través de Bobby Kennedy apoyándolo. He estado muy agradecido por el trabajo que está haciendo, ser alguien que simplemente se preocupa tanto por la salud de nuestra nación y no tiene vínculos con la industria”, subrayó.

Recientemente, el diseñador cuya fortuna se calcula en $7,000 mil millones de dólares fue nombrado Chief Design Officer (CDO) del país, esto con el objetivo de transformar todas las páginas web y servicios gubernamentales para que resulten funcionales para los ciudadanos.

“Desde que dejé mi cargo operativo en Airbnb en 2022, he estado buscando el siguiente reto de diseño digital. Y pocos son más importantes que ofrecerme como voluntario para mejorar la experiencia del usuario en nuestro gobierno”, indicó.

Durante la campaña que realizó Donald Trump en busca de ganar las elecciones presidenciales por segunda vez, el republicano logró atraer a varios líderes de compañías tecnológicas que llevaban años apoyando a los demócratas y quienes se decepcionaron por no tener a un candidato más fuerte que Joe Biden.

