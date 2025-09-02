Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy martes 2 de septiembre en México y los principales países

El precio del dólar hoy se muestra igualmente fortalecido ante varios de sus pares emergentes, si bien está experimentando cambios en el mercado azteca.

El precio del dólar estadounidense este martes 2 de septiembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.73 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.

Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.34 y 18.54 MXN respectivamente.

Precio del dólar hoy en México

Ante el peso mexicano, el dólar cotiza con valores similares a un precio de 18.73 pesos por dólar y la tendencia se mantiene en suba esta semana.

Precio del dólar hoy en Honduras

En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 25.97 lempiras por unidad de billete verde.

Precio del dólar hoy en Nicaragua

El tipo de cambio del dólar en Nicaragua se sitúa sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su valor está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en Costa Rica

En Costa Rica, el dólar vuelve a su tendencia regular que es cotizar en verde. Tras mantener la jornada previa sin cambios, hoy se promedió a 501.66 colones por unidad de dólar.

Precio del dólar hoy en República Dominicana

El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 62.87 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.

MEXICO 18.73 PESOS MEXICANOS HONDURAS 25.97 LEMPIRAS NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS COSTA RICA 501.66 COLONES REPÚBLICA DOMINICANA 62.87 PESOS DOMINICANOS

