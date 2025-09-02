Minivan arrolla a tres personas en el Festival Kipona de Pensilvania

Tres personas resultaron heridas la tarde del lunes cuando una minivan atravesó una zona barrida del Festival Kipona, celebrado en la ciudad de Harrisburg, Pensilvania. El hecho ocurrió poco después de las 6:00 p. m., justo cuando culminaban las actividades del evento cultural que cada año conmemora la herencia nativa americana de la región.

De acuerdo con el capitán Atah Akakpo-Martin, de la Oficina de Policía de Harrisburg, el vehículo ingresó de forma repentina a un área restringida y avanzó varias cuadras por el lugar, golpeando diferentes objetos antes de detenerse.

Víctimas hospitalizadas

Entre los lesionados se encuentra un niño de 6 años, quien permanece en estado crítico, según confirmó la alcaldesa de Harrisburg, Wanda Williams.

Las otras dos víctimas son un trabajador del departamento de ingeniería de tránsito de la ciudad y una mujer en silla de ruedas. Ambos fueron hospitalizados, pero se encuentran en condición estable.

Conductor detenido

El conductor de la minivan roja, que sufrió daños en su parte frontal, fue arrestado en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si actuó con premeditación ni si había más personas dentro del vehículo al momento del incidente.

La policía indicó que continúa la investigación para determinar las causas del hecho, y que por ahora no se descarta ninguna hipótesis.

El Festival Kipona es un evento anual de tres días que se celebra durante el fin de semana del Día del Trabajo y combina presentaciones artísticas, actividades culturales y gastronomía local.

La irrupción de la minivan generó escenas de pánico y confusión entre los asistentes, que habían comenzado a retirarse tras la clausura oficial.

