Signos que son las mejores exparejas: cuáles son y por qué

No todas las rupturas amorosas se convierten en una pesadilla.

Aunque algunos signos zodiacales reaccionan con enojo, drama o resentimiento, existen otros que destacan por su madurez, respeto y capacidad de soltar sin generar conflictos.

La astrología ayuda a identificar a los signos que, incluso después de terminar una relación, mantienen la calma, la cordialidad y, en muchos casos, conservan un lazo positivo con sus exparejas.

Estos son los signos que, según el zodiaco, se convierten en las mejores exparejas.

1. Tauro

Fidelidad incluso después de la ruptura

Tauro es un signo regido por Venus, planeta del amor, lo que lo convierte en alguien leal y con gran sentido del compromiso.

Aunque al inicio puede resistirse a la idea de terminar —porque no le gustan los cambios drásticos—, una vez que acepta la ruptura, se comporta con gran respeto.

Cómo actúa Tauro después de terminar

Mantiene la calma y evita discusiones innecesarias, no habla mal de ti ni busca venganza y si existió un vínculo sólido, es capaz de mantener la amistad y el respeto.

La astrología lo describe como uno de los mejores exnovios del zodiaco, ya que busca la estabilidad y prefiere cerrar ciclos en paz.

2. Libra

El signo de la armonía

Regido también por Venus, Libra detesta los conflictos y siempre intentará que la ruptura sea lo más justa y equilibrada posible.

Aunque pueda doler, se esfuerza en que ambas partes queden en buenos términos, porque no soporta las enemistades ni los resentimientos.

Cómo actúa Libra después de terminar

Trata de dialogar y dejar todo claro antes de cerrar el ciclo, mantiene una actitud amable y conciliadora. En muchos casos, conserva el contacto como amigo o confidente.

Libra destaca en astrología como el signo que busca el equilibrio en las relaciones y lo mantiene incluso tras la separación.

3. Sagitario

Ver lo positivo incluso en el final

Los sagitarianos tienen una visión muy particular del amor y las rupturas. Su filosofía de vida los lleva a entender que todo sucede por una razón, por lo que rara vez se quedan atrapados en la tristeza o el resentimiento.

Cómo actúa Sagitario después de terminar

Puede aceptar la ruptura con naturalidad y sin rencores, prefiere enfocarse en nuevos proyectos, viajes o experiencias que lo llenen de energía.

Si hubo cariño verdadero, puede mantener la amistad sin complicaciones.

Sagitario es uno de los mejores ex del zodiaco porque comprende que las relaciones terminan, pero los buenos recuerdos pueden permanecer.

4. Piscis

Corazón noble incluso después del adiós

Piscis es un signo regido por Neptuno, que se caracteriza por su sensibilidad y capacidad de empatía.

Aunque le cuesta enfrentar una ruptura por lo emocional que es, una vez que asimila el final, muestra compasión y evita herir al otro.

Cómo actúa Piscis después de terminar

No guarda resentimiento y prefiere quedarse con lo bueno, puede ofrecer apoyo emocional, incluso después de la ruptura. Si hubo un vínculo profundo, mantiene una conexión espiritual con su expareja.

Su bondad lo convierte en uno de los signos zodiacales más comprensivos en cuestiones del desamor.

5. Acuario

Respetar el espacio es su fuerte

Acuario valora la libertad por encima de todo, incluso en las relaciones. Por eso, cuando llega la ruptura, en lugar de insistir o presionar, respeta el espacio y los tiempos de la otra persona.

Cómo actúa Acuario después de terminar

Acepta el final sin dramatismos ni rencores, mantiene la independencia y no busca conflictos. Si hubo amistad en la relación, puede conservarla sin problema.

Acuario entiende que cada etapa de la vida cumple su función, lo que lo convierte en un ex racional, tranquilo y hasta un buen consejero.

