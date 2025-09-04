Arrestan a joven hispano en Houston por presunto intento de acoso sexual a una menor

Jefri Cuestas Martínez, de 22 años, fue detenido en el condado de Harris acusado de child grooming, tras supuestamente enviar mensajes sexuales a una adolescente de 13 años. Permanece bajo custodia y enfrentará audiencia preliminar esta semana.

Según documentos judiciales, la presunta conducta ocurrió el 31 de agosto de 2025 y fue presentada formalmente ante la Corte del Distrito 488 un día después.

La Fiscalía sostiene que Cuestas Martínez envió mensajes de texto explícitos a la menor con la intención de persuadirla para participar en conductas sexuales, lo que constituye el delito conocido como child grooming.

Medidas judiciales

La Fiscalía del condado de Harris solicitó una fianza de $75,000 dólares, alegando la gravedad del caso y el riesgo potencial para la comunidad.

Hasta ahora, el acusado permanece detenido en la cárcel del condado y se espera que comparezca en una audiencia preliminar esta semana.

El caso está siendo investigado por la Oficina del Alguacil del Condado Harris, que no ha revelado más detalles para proteger la identidad de la víctima, dada su minoría de edad.

Las autoridades reiteraron el llamado a los padres y cuidadores para vigilar el uso de dispositivos móviles e internet por parte de los menores, recordando que la comunicación en línea puede convertirse en un canal de riesgo para delitos de explotación infantil.

