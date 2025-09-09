Jessica Alba y Danny Ramírez fueron captados muy cariñosos en Nueva York

Jessica Alba y Danny Ramírez siguen disfrutando de su romance. Recientemente, la pareja de actores fue captada muy cariñosa en un evento deportivo en Nueva York.

La pareja asistió al US Open acompañados también por el padre de Jessica, Mark Alba, en una salida en la que se mostraron muy cariñosos con algunos gestos románticos.

Jessica Alba incluso compartió en sus redes sociales la primera foto oficial junto a Danny Ramírez, quien se mostró sonriente y cercano, dando un tono público más serio a su vínculo amoroso.

Durante el evento deportivo y la fiesta posterior, los actores fueron vistos tomados de la mano, abrazándose y compartiendo algunos besos.

Esta no es la primera aparición pública de la pareja. Hace algunas semanas, Jessica Alba y Danny Ramírez fueron fotografiados saliendo sonrientes de una cena en la ciudad de Los Ángeles.

La pareja también viajó a Cancún. En ese momento, TMZ publicó algunas fotos en las que se ve a los actores mientras regresaban escoltados por un guardia de seguridad en el aeropuerto.

El romance entre Jessica Alba y Danny Ramírez se supo hace pocos meses tras la separación de la actriz de Cash Warren, con quien estuvo casada por 16 años.

Danny Ramírez, actor de ascendencia colombiana y mexicana conocido por su trabajo en el Universo Marvel, ha sido bien recibido por el círculo cercano de la actriz, evidenciado en la convivencia durante la celebración del cumpleaños de su padre.

Fuentes cercanas a Alba, indicaron que, aunque la actriz ha tenido algunas citas, no busca una relación seria en estos momentos y se está enfocando en sí misma y en su familia.

Hasta ahora, ni la actriz ni el actor han hecho declaraciones oficiales sobre su vínculo, aunque las imágenes captadas no dejan dudas sobre el romance entre ellos.

