Jessica Alba y Danny Ramírez desatan rumores de romance

Tras su divorcio, parece que Jessica Alba encontró un nuevo amor. Recientemente, la actriz de 44 años se ha visto envuelta en especulaciones de un posible romance con el actor Danny Ramírez.

En los últimos días, varios medios estadounidenses han reportado que los actores fueron vistos juntos en un viaje a Cancún, México, lo que provocó la ola de rumores.

Hace dos meses, Alba y Ramírez fueron captados caminando juntos, tomados de la mano y mostrándose cariñosos en público, incluso besándose mientras disfrutaban de un parque y alquilaban tumbonas para pasar el tiempo.

En las imágenes, publicadas por TMZ, se ve a los actores mientras regresaban de Cancún escoltados por un guardia de seguridad en el aeropuerto.

El viaje ocurrió pocos meses después de que Jessica Alba anunciara su separación y comenzara su proceso de divorcio de Cash Warren tras 16 años de matrimonio.

Fuentes cercanas a Alba, indicaron que, aunque la actriz ha tenido algunas citas, no busca una relación seria en estos momentos y se está enfocando en sí misma y en su familia.

Hasta ahora, ninguno de los representantes de Alba ni de Ramírez ha confirmado o negado la relación sentimental.

¿Quién es Danny Ramírez?

Danny Ramírez es un actor estadounidense de ascendencia colombiana y mexicana, que ha destacado recientemente en Hollywood por su trabajo en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) al interpretar a Joaquín Torres, el nuevo Falcon en la serie The Falcon and the Winter Soldier.

Ramírez creció en Miami y originalmente soñaba con ser atleta profesional, pero una lesión lo alejó de ese camino y lo llevó a la actuación.

Danny Ramírez estudió actuación en la Universidad de Nueva York, en la Escuela Tisch de Artes.

Su carrera comenzó con papeles pequeños en series de televisión como The Affair, Blindspot y Orange Is the New Black. Posteriormente, se volvió recurrente en producciones como The Gifted y On My Block.

Ramírez también ha participado en otras películas como Top Gun: Maverick, Assassination Nation, Stars at Noon, entre otras.

