Jessica Alba viajó a México para acudir a un concierto de Shakira

Bob Dylan, Alicia Keys, Rihanna y New Kids On The Block son algunos de los artistas favoritos de Jessica Alba, pero desde hace tiempo ella planeaba ver en concierto a otro de sus ídolos, Shakira, por lo que viajó a México para cumplir su sueño.

Jessica Alba hace un homenaje a Britney Spears, usando un jumpsuit con transparencias

La actriz estadounidense publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece mientras la arreglan para ir al show en el Estadio GNP Seguros. Ahí, Alba disfrutó (y hasta brindó) escuchando los éxitos de la colombiana, especialmente “Hips Don’t Lie”.

Shakira estrena el video de la balada “Última”, como un regalo a sus fans

Al final del concierto Jessica comió y convivió con otros invitados, pero no podía dejar de tomarse una foto con la cantante, de quien escribió: “¡¡¡Shakira!!! ¡Qué diosa, reina y artista tan mf! ¡Todas esas cosas! 🙌🏽 Llegué a la tercera noche de siete en #CDMX. Soy oficialmente una groupie, y no puedo esperar para perseguirla por el resto de su gira Las Mujeres Ya No Lloran“.

Desliza para ver todas las fotos

A Shakira le gustó mucho que la protagonista de la serie “Dark Angel” fuera a verla, y en una de sus historias de Instagram escribió: “¡Jessica! ¡Gracias por venir desde Los Ángeles a ver mi show! ¡Eres tan hermosa, por dentro y por fuera! ¡Tengo muchas ganas de verte en el show de Los Ángeles para que puedas repetirlo! ¡Y acompáñame a todos los shows que quieras, un viaje de chicas! Ya eres parte de esta manada”.

Sigue leyendo: