Conoce cuáles son los precios de compra y venta del dólar estadounidense hoy jueves 11 de septiembre en México y los principales países
Mira en tiempo real el tipo de cambio del dólar en estos países y comprueba cómo se comportan los mercados
El precio del dólar hoy nos llega con una cotización fortalecida ante varios de sus pares emergentes, pero está experimentando cambios en el mercado azteca.
El precio del dólar estadounidense este jueves 11 de septiembre de 2025 cerró con un valor de intercambio de 18.49 pesos mexicanos, de acuerdo a información proporcionada por Dow Jones.
Por lo que respecta a compañías de transferencias de dinero internacional como Western Union/MoneyGram, el dólar se cotiza este día a 18.18 y 18.52 MXN respectivamente.
Precio del dólar hoy en México
Ante el peso mexicano, el dólar cotiza en negativo a un valor de 18.49 pesos por dólar y la tendencia se mantiene a la baja esta semana.
Precio del dólar hoy en Honduras
En Honduras el dólar sube de precio y la tendencia continúa al alza. El precio promedio de hoy ha sido de 26.02 lempiras por unidad de billete verde.
Precio del dólar hoy en Nicaragua
El tipo de cambio del dólar en Nicaragua permanece sin grandes variaciones tras el cierre de mercados. Su precio está ahora mismo en 36.62 córdobas por unidad de dólar.
Precio del dólar hoy en Costa Rica
En Costa Rica, el dólar gira su tendencia regular y cotizó hoy en rojo. Luego de permanecer el día previo a la baja, hoy cotizó a 505.64 colones por cada dólar.
Precio del dólar hoy en República Dominicana
El dólar en República Dominicana contuvo su tendencia al alza y sus valores tras el cierre fueron de 63.21 pesos por unidad de dólar, datos para la venta.
|MEXICO 18.49 PESOS MEXICANOS
|HONDURAS 26.02 LEMPIRAS
|NICARAGUA 36.62 CÓRDOBAS
|COSTA RICA 505.64 COLONES
|REPÚBLICA DOMINICANA 63.21 PESOS DOMINICANOS
Enviar dinero de Estados Unidos a América Latina
Para el envío de dinero desde Estados Unidos, te recomendamos contrastar precios: tomar en cuenta el tipo de cambio y las comisiones que cobran las diferentes empresas de remesas. Mira bien el país de destino, introduce el monto a enviar y calcula los costos.