Hombre muere baleado en Houston tras atacar a su pareja en un caso de violencia doméstica

Un hombre murió tras recibir un disparo de su pareja luego de agredirla físicamente en una residencia del noroeste de Houston. Las autoridades del Condado Harris investigan el caso como un hecho de violencia doméstica.

Agentes de la Oficina del Alguacil del Condado Harris acudieron este martes a una casa en la cuadra 6000 de la calle Diantha, donde encontraron a un hombre sin vida tras un presunto altercado con su pareja.

Según las primeras pesquisas, la discusión se tornó violenta cuando el hombre comenzó a golpear a la mujer. La víctima logró escapar, tomó un arma de fuego y le disparó, causándole la muerte en el lugar.

Detectives de homicidios y peritos forenses permanecieron varias horas en la escena recopilando evidencia. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de los involucrados ni han confirmado si se presentarán cargos contra la mujer.

El caso ha sido catalogado como un incidente de violencia doméstica. Las autoridades locales recordaron la importancia de recurrir a las líneas de ayuda y a los programas de apoyo disponibles para víctimas de abuso.

Sigue leyendo:

–Detienen a dos sujetos por exposición indecente en parque familiar de Houston

–Empleado del FBI en Houston arrestado por posesión de pornografía infantil

–Dos migrantes detenidos por accidente con moto acuática que mató a una candidata a cadete en Texas