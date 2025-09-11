Horóscopo de hoy de Nana Calistar 11 de septiembre de 2025

LEO

Mira, criatura de fuego, vienen cambios laborales que podrían ponerte entre la espada y la pared. Antes de tomar cualquier decisión, analiza bien para dónde vas, porque luego te avientas como el Borras y terminas llorando en la esquina. No le temas a los cambios, que aunque al principio asusten, uno de ellos será la llave que te abra varias puertas bien perras en tu vida. Con el paso de los días vas a entender por qué muchas cosas no te funcionaron en el pasado, y verás que la vida no te estaba castigando, sino preparando algo mejor.

Eso sí, cuida tu salud, porque los cambios de clima podrían ponerte con garganta irritada o hasta en cama. Pon ojo también con trámites de papeles, que si no revisas con calma, te podrían dar un susto. Y aguas, porque se asoma alguien del signo de agua (Cáncer, Piscis o Escorpión) que llegará a enseñarte lecciones importantes, aunque no todas serán dulces.

Si estás soltero, no te agüites, la soltería también sabe a gloria cuando sabes disfrutarla. Y si alguien se atreve a interrumpir tu paz, no dudes en ponerlo en su lugar, porque tú ya sabes defender tu felicidad como toda una fiera. Vienen días más serenos y de reflexión, pero también con la oportunidad de ponerte las pilas y avanzar hacia esos sueños que a veces dejas en pausa.

VIRGO

Ay Virgo, tu carácter fuerte será tu espada estos días, pero aprende a usarlo con medida porque no todo se resuelve a gritos o con cara de fuchi. Aprende a decir que no, porque de tanto querer complacer a todos, terminas descuidándote a ti. Y recuerda: nadie merece que bajes la guardia, así que ponte buzo caperuzo.

Si tienes pareja, cuida la monotonía, porque si todo se vuelve rutina, el amor se te puede enfriar más rápido que café olvidado en la mesa. Y ten cuidado con lo que deseas, que a veces piensas muy negativo y acabas llamando lo malo con tu propia mente. No temas a los cambios, porque aunque al principio incomoden, serán el inicio de algo mucho mejor.

En el amor, agárrate, porque los encuentros de una noche podrían volverse tu pan diario. Y en lo personal, ya no llorarás por caídas ni permitirás que te vean la cara de menso, porque de la experiencia se aprende y tú ya aprendiste de sobra. Se vienen movimientos tanto en lo laboral como en lo sentimental, así que no pospongas nada: habla, siente, actúa. La vida te enseñará que quedarse con ganas es peor que equivocarse.

LIBRA

Libra, vas a andar estos días como medio torpe o con pocas ganas de seguir el ritmo, pero no te me apachurres, que eso pasa cuando cargas recuerdos que ya no te sirven. Suelta lo que en el pasado solo te lastimó, porque si sigues arrastrando muertos emocionales, no habrá espacio para lo nuevo. La vida pronto te pondrá frente a decisiones cruciales para tu futuro, así que no dejes para mañana lo que puedes resolver hoy.

En el amor, aguas, porque alguien del pasado podría reaparecer con intenciones nada buenas. No te engañes creyendo que cambió, porque lo único que traerá será dolor y desorden. Tu carácter, que a veces es más bravo que tú mismo, será una prueba de fuego; deja de culpar a otros y asume tus errores, que ya es hora de madurar.

Cuídate de meterte en amores prohibidos o de una noche, porque podrías salir raspado y hacer daño sin querer. Si tienes pareja, los celos estarán a la orden del día, así que en lugar de armar un circo, trata de sembrar confianza. Tú decides si vives en paz o en pleito eterno.

ESCORPIÓN

Escorpio, no me digas que andas con el corazón duro, porque ya todos lo notamos. Y cómo no, si las traiciones te han vuelto desconfiado y hasta medio frío. Pero no descuides tu parte emocional, porque aunque digas que no, tu corazoncito también necesita apapacho.

Cuídate de andar en amores fugaces, porque aunque empiecen con fuego, podrías salir con el alma chamuscada. Una amistad podría sorprenderte, porque empezará a sentir atracción por ti y eso te va a mover el piso. En el amor, prepárate para separar el trigo de la paja: verás claramente quién merece quedarse y quién debe irse.

Un evento social se asoma, y aunque vayas de malas, te conviene estar ahí porque podría traerte buenas conexiones. Ojo con dolores musculares o molestias físicas que te pueden dar lata estos días. También podría pegarte el insomnio, pero no es que seas nocturno de nacimiento, es que traes demasiadas broncas en la cabeza. Aprende a soltar el pasado y deja de obsesionarte con el futuro, que ni lo conoces. Vive el presente, que es lo único que realmente tienes en tus manos.

ARIES

Mira Aries, ya te veo con ganas de mover el tapete. Se vienen nuevos amores que te pondrán a sonreír y hasta un viajecito que te va a sacar de la rutina. Eso sí, un familiar podría enfermarse y caer en cama, así que no te me hagas ojo de hormiga, ve y ayuda lo que puedas. Tú, por dentro, ya traes esa cosquillita de cambiar tu rutina, de darle un giro a tu vida, y la verdad es que lo necesitas porque si no, te vas a estancar.

Vas a recibir noticias del extranjero, y una persona que te mueve el tapete te va a escribir pronto; aguas, porque empezará a desarrollar sentimientos por ti. También te rondará un ex, pero no tiene nada nuevo que ofrecerte; ya cierra ese capítulo y que no te vuelva a hacer menso. Cuida tu manera de hablar con quienes te rodean, porque podrías soltar una indiscreción y afectar a alguien importante para ti.

Un mensaje o carta inesperada te sacará una sonrisa que te hacía falta. Cambia tu manera de ver la vida y ponte más positivo, porque se vienen aventuras que te abrirán caminos. Y no bajes la guardia: amistades falsas se te van a mostrar con su verdadera cara, y aunque incomode, es mejor saber con quién sí y con quién no.

TAURO

Tauro, la oportunidad de mejorar tu economía ya está tocando la puerta. Ese negocio que traes en mente no lo dejes solo en planes, lánzate, porque es tu momento. Y si hablamos de amores, pues un encuentro de una noche se asoma y te sacudirá el cuerpo. Además, un cambio en tu conducta te ayudará a arreglar broncas que traes con tu familia, esas que no te dejan dormir a gusto.

Se vienen visitas inesperadas: unas te harán reír y otras nomás te van a sacar canas verdes. Recuerda que cada quien hace de su vida un papalote, así que no juzgues demasiado. Eso sí, suelta ese sentimiento atorado que traes en el corazón, porque te está robando paz.

En los negocios, aguas, porque no falta quien quiera pasarse de vivo y meterte en un fraude o hacerte perder dinero. No andes contando todo lo que planeas, porque la envidia es brava y no duerme. Mantén los pies en la tierra y no te subas al ladrillo, porque desde ahí la caída duele más.

GÉMINIS

Ay Géminis, ya no trates de andar aparentando lo que no eres, que al final nadie mantiene una máscara para siempre. Muéstrate como eres, con tus virtudes y tus defectos, que así te quiere la gente que vale la pena. Estos días sentirás la necesidad de reencontrarte con tu viejo yo, con esa parte que dejaste atrás, pero acuérdate que los cambios que hiciste fueron por madurar, no por perder esencia.

Una persona del pasado podría volver y cambiar tu forma de ver la vida. No le saques la vuelta a lo que venga, abrázalo, aunque a veces sean caídas. Lo importante es vivirlo. También hay chance de un viaje que te caerá como aire fresco. En los amores, el terreno se ve complicado, y todo porque tu carácter y tu orgullo son más grandes que tu sombra. Aprende a bajar la guardia, porque si no, no lograrás nada.

Si tienes broncas con alguien, atrévete a dar el primer paso para solucionarlas; que no quede en ti. No seas de los que se hacen los dignos, porque después te andas lamentando. Tú decides si quieres vivir en pleitos o en paz.

CÁNCER

Cáncer, si tienes pareja los celos van a estar a flor de piel y con justa razón, porque ya se escuchan pasos en la azotea. Ponte listo, porque este mes la vida te dará varias oportunidades en muchos ámbitos, pero no camines sobre cuerdas flojas, mejor busca lo seguro, lo que no se caiga a la primera.

Tu sentido del humor ha cambiado mucho, y eso es un encanto: quien se quede contigo se gana la lotería, porque sabes consentir y hacer reír. Eso sí, cuida con quién compartes tus cosas, porque podrías hablar de más con la persona equivocada. En el amor y en otras áreas, nuevas oportunidades llegarán, pero recuerda: no todos los que se te acercan lo harán con buenas intenciones.

Se vienen chismes al por mayor, sobre todo de familiares lejanos. No te metas en camisa de once varas y mantén tu distancia. Una amistad que antes ni te pelaba ahora buscará acercarse, pero mucho ojo, que lo único que quiere es sacarte información. También cuida tus pertenencias y tu dinero, porque podrías ser víctima de un robo o pérdida material. Más vale prevenir que llorar después.

PISCIS

Ay Piscis, qué días tan movidos los que se te vienen. Traes el corazón apachurrado por cosas que te pegaron fuerte en lo sentimental, pero tranquila criatura, el tiempo y los días se encargarán de irte sanando. Eso sí, no vuelvas a confiar de más, porque pronto descubrirás las verdaderas intenciones de ciertas personas, y créeme, no son de buena fe. No les des tanta confianza, que hay quien solo se te acerca para ver qué saca.

Se asoma un viaje que te ayudará a despejar la cabeza y hasta conocer nuevas amistades que te van a cambiar la manera de ver la vida. No sigas perdiendo el tiempo en gente que no sabe ni lo que quiere ni a dónde va; tú ya no estás para andar cargando a nadie. En el amor, cuidado con esos exes que aparecen como malas hierbas, porque volverán con los mismos vicios y fallas de antes.

Estos días te van a enseñar que la vida es corta y que lo que no te da paz, simplemente no merece estar en tu mundo. Atrévete a soltar, a poner límites y a darte la oportunidad de enamorarte de ti otra vez.

ACUARIO

Acuario, tu paz y tu tranquilidad son lo más valioso que tienes, así que no dejes que nadie venga a revolverte el agua. Cuida mucho lo que consumes porque podrías enfermarte de algo que ni esperabas, así que aguas con lo que metes al cuerpo.

Vienen cambios importantes, así que ponte las pilas y no dejes que nadie te tire al piso. Habrá críticas, porque siempre hay quien no soporta verte brillar. La vida te pondrá pruebas para que aprendas paciencia y tolerancia, dos virtudes que a veces se te escapan. También recibirás noticias de un ex, y eso puede confundirte si no te mantienes firme. Recuerda que lo que no funcionó antes, difícilmente funcionará ahora.

Ojo con los celos, no caigas en escenas de novela barata. Estos días te irás dando cuenta de quién eres realmente y hacia dónde quieres dirigirte. Tu corazón a veces te mete en broncas porque le haces más caso que a tu cabeza; nuevos amores aparecen, uno del pasado y otro de una amistad, pero piensa bien antes de repetir lo mismo.

CAPRICORNIO

Capri, es momento de ponerle frente a la vida, aunque a veces te desesperes porque las cosas no salen como quieres. Ya no te achicopales si no logras algo a la primera, recuerda que lo bueno tarda en llegar. Enfócate en esforzarte más, que el éxito no llega solito, hay que chingarle.

Se vienen cambios efectivos, sobre todo en el terreno de los negocios, así que revisa muy bien en qué inviertes, porque podrías perder mucho si te dejas llevar por la emoción. Cuida tus dineros, no prestes ni confíes en cualquiera. Una oportunidad de negocio con una amistad se vislumbra, pero asegúrate que todo quede bien claro desde el principio para evitar broncas.

Chismes y habladurías de gente que menos esperabas van a salir a flote; que se te resbale todo, porque mientras hablen de ti es porque estás haciendo ruido. Es probable que sientas ganas de buscar a alguien que ya no está en tu vida, pero recuerda que quien se fue fue porque ya no tenía nada más que darte.

SAGITARIO

Sagitario, cuida mucho tu cuerpo porque los dolores musculares estarán a la orden del día, y no es que estés viejo, es que ya te anda pasando la factura el descuido. Suelta todo eso que te impide avanzar hacia tus sueños, porque tú no naciste para andar mendigando amor ni atención. Ahora estás en una etapa distinta, donde tu prioridad deben ser tus deseos y metas.

Recibirás noticias de alguien con quien estabas disgustado, y eso podría traer paz si lo manejas con madurez. Aprende a tomar el toro por los cuernos y valorar lo que tienes antes de que se te escape. No dejes nada para mañana, porque cuando haces las cosas con ánimo y buena gana, todo te sale mejor.

Se aproxima la llegada de dinero por un pago pendiente que ya dabas por perdido. No te claves demasiado en un asunto que no está en tus manos; deja que el tiempo lo acomode. También vendrán cambios en tu temperamento, y podrías lastimar a gente importante si no te controlas. Respira, mide tus palabras y recuerda que no todo se arregla con pleito.