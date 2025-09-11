Pronóstico del clima en Los Ángeles para este jueves 11 de septiembre

Comienzo del día en Los Ángeles, que se prepara para vivir un jueves con nubes escasas en el cielo. De acuerdo al parte meteorológico provisto por AccuWeather, la temperatura alcanzará los 81 grados Fahrenheit (27ºC) de máxima durante el día, mientras que durante la noche ésta descenderá hasta los 63 grados Fahrenheit (17ºC) de mínima. Además, tendremos vientos del suroeste que soplarán con velocidades de 8.08 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 1 y 1 por ciento. Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” rondará los 84ºF (29ºC) de máxima y 84ºF (29ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:33 h, mientras que el atardecer lo tendremos a las 19:05 h. En total tendremos 13 horas de sol a lo largo de este jueves.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

El clima en Los Ángeles mañana se espera escasa nubosidad. Las temperaturas variarán entre los 64 y los 81 grados Fahrenheit (18 y 27 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 1% por la mañana, 1% por la tarde y 1% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima muy caluroso durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que comprende desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con agosto como el mes más caluroso con una temperatura máxima de media de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada más suave de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria siendo menos de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es el mes de la Navidad, diciembre, cuyas temperaturas mínimas son de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical en la zona del sudeste y el continental húmedo en la zona norte de la costa.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y con mucha humedad e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

