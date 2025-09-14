Padre guatemalteco fue deportado de EE.UU., mostró qué le dieron al volver a su país y su video se hizo viral

Un ciudadano guatemalteco que trabajaba en el sector de la construcción en Estados Unidos fue deportado esta semana y compartió su experiencia en redes sociales. El migrante narró con dolor el impacto de la separación de su familia y la dificultad de enfrentar su regreso forzado a Guatemala.

El martes 9 de septiembre, el hombre publicó un video en su cuenta de TikTok donde explicó que se encontraba nuevamente en su país de origen tras haber sido detenido por autoridades migratorias. El clip, en el que aparece entre lágrimas, superó rápidamente los tres millones de visualizaciones.

“Se nos acabó el sueño americano, lamentablemente para mí”, declaró visiblemente emocionado. Sus palabras conmovieron a miles de usuarios, generando más de 192 mil reacciones en pocas horas. La publicación marcó un giro en el contenido habitual de su perfil, antes dedicado a mostrar su labor en la construcción.

En su testimonio, el inmigrante relató que la deportación lo dejó devastado. “Acabo de reingresar a mi país, Guatemala, y vengo destrozado”, expresó. Agregó que “prácticamente solo deportaron mi cuerpo, porque allá se quedó mi vida entera, mi corazón y mi mente”.

Separación familiar y dolor emocional

El ciudadano explicó que la parte más difícil del proceso fue quedar separado de su familia, que permanece en Estados Unidos. Entre lágrimas, recordó a sus cuatro hijos y describió la rutina diaria con los dos más pequeños, quienes lo recibían cada tarde con los brazos abiertos.

“Ahora, ¿cómo les explico que no voy a poder llegar a casa?”, preguntó conmovido en el video. También compartió la frase que más lo impactó: “Uno de mis hijos me dijo: ‘Papi, ¿cuándo vas a venir?’”. Sus palabras reflejaron la incertidumbre que afronta su hogar.

El inmigrante detalló que sus hijos solían quedarse dormidos a su lado, y que ahora, con su ausencia, sienten miedo durante las noches. Para él, esta situación representa una herida emocional que se suma a la complejidad del proceso migratorio que enfrenta.

En su mensaje final, se dirigió a la comunidad migrante para brindar apoyo. “Es algo que pasamos los que migramos de un país a otro, pero toca levantarnos de esta. Ánimo”, expresó, intentando enviar fortaleza a quienes atraviesan experiencias similares.

El recibimiento en Guatemala

Horas después de su llegada, el trabajador publicó un nuevo video grabado en las afueras del aeropuerto guatemalteco. Allí mostró la bolsa de papel que le entregaron las autoridades al ser deportado, la cual contenía dos botellas de agua, snacks y un frasco de compota.

La escena despertó solidaridad en redes sociales, donde numerosos usuarios le dejaron mensajes de aliento. “Esperemos que pronto vuelvan a estar juntos”, comentó uno de ellos. “Confíen en que todo esto se solucione rápido”, agregó otra usuaria en TikTok.

De acuerdo con datos oficiales, en el primer semestre del gobierno de Donald Trump se registraron más de 150 mil deportaciones. La cifra fue confirmada por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y ejecutada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) junto a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).