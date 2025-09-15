Mejor seguro de auto para hogares con ingresos menores a $50,000.





Una encuesta exclusiva revela las compañías de seguros de auto que ofrecen la mayor satisfacción a los asegurados con bajos ingresos.

By Jeff S. Bartlett

El seguro de auto es un gasto importante para la mayoría de los conductores, especialmente para aquellos con ingresos anuales inferiores a $50,000, donde los costos de transporte pueden afectar a unos presupuestos ya ajustados.

En una encuesta nacional realizada en 2024 por Consumer Reports a 40,566 asegurados de auto, descubrimos que la prima anual promedio para hogares con ingresos anuales menos de $50,000 es de $1,128. Si bien esta cifra es inferior a la media general de $1,452, sigue siendo un impacto significativo en su presupuesto.

Para apoyar mejor a los conductores de bajos ingresos, analizamos los datos de nuestra encuesta para conocer más sobre su comportamiento y sus retos, e identificamos las aseguradoras de autos con mayor nivel de satisfacción en este grupo.

Seguro de auto e ingresos

En la encuesta de Consumer Reports, poco más de un tercio (35%) de los asegurados provienen de hogares con ingresos inferiores a $50,000 al año. El siguiente tramo de ingresos, de $50,000 a $100,000, también comprende el 35% de los asegurados. (Para poner en contexto, el ingreso familiar promedio en Estados Unidos supera los $80,000, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.)

Las limitaciones presupuestarias a menudo llevan a los conductores de hogares con bajos ingresos a optar por la cobertura mínima estatal, en parte debido a sus limitados recursos. Sin embargo, esta estrategia puede dejarlos en una situación vulnerable en caso de una colisión grave con lesiones, daños materiales o responsabilidades legales.

Precisamente por eso es tan esencial identificar las compañías que ofrezcan una protección justa y una experiencia de cliente sólida, especialmente para este grupo de ingresos. Nuestros datos muestran que la satisfacción a menudo proviene de una experiencia integral, no solo de tarifas bajas.

“Las tarifas de los seguros de auto han aumentado un promedio del 40 % en los últimos tres años, y muchos conductores tienen dificultades para costear la cobertura”, afirmó Chuck Bell, defensor de políticas financieras de CR. Según la Oficina Federal de Seguros, él señala, más de 16 millones de conductores en todo el país realizan pagos de primas que superan el 2% de sus ingresos. “Instamos a los reguladores estatales a investigar la crisis de asequibilidad del seguro de auto y a encontrar soluciones justas para enfrentar el aumento de los costos”.

“Mientras tanto, los consumidores que tienen dificultades con las primas altas podrían no tener muchas opciones buenas”, dijo Bell. Los consumidores deberían comparar cotizaciones de diferentes compañías, ver a qué descuentos pueden optar y considerar consultar con un agente independiente. También hay varios estados, como California, Hawái, Maryland y Nueva Jersey, que ofrecen programas de seguros más económicos que vale la pena analizar.

En la mayoría de los estados, las aseguradoras utilizan factores socioeconómicos como la educación, la ocupación y el historial crediticio para fijar el precio del seguro de auto, lo que aumenta aún más los costos para los conductores de clase trabajadora, dijo Bell. El historial crediticio, en particular, puede tener un gran impacto en las tarifas. Antes de solicitar cotizaciones, intenta mejorar tu puntaje crediticio pidiendo una copia de tus tres informes crediticios gratuitos en annualcreditreport.com. Revísalos para detectar errores e información negativa y, de ser posible, liquida cualquier cuenta o deuda morosa que encuentres.

Las compañías de seguros de auto más satisfactorias

Tres compañías destacan en términos de satisfacción general entre todos los asegurados encuestados: Erie, NJM y Amica. Estas compañías obtuvieron excelentes calificaciones en la mayoría de las categorías de calificación, lo que las coloca por encima de las 36 aseguradoras en nuestra clasificación.

La satisfacción general, según esta encuesta, es un promedio ponderado que toma en cuenta las calificaciones de los asegurados sobre las primas, los reclamos, la atención, la ayuda y el asesoramiento, la revisión de la póliza y la claridad de la misma.

Sin embargo, entre los asegurados de bajos ingresos, las aseguradoras más satisfactorias son USAA, Amica y Erie, en ese orden. Estas tres compañías impresionaron enormemente a sus clientes, como lo reflejan sus altas puntuaciones de satisfacción que combinan las respuestas “completamente satisfecho” y “muy satisfecho”.

Estas compañías obtienen una puntuación al menos 8 puntos porcentuales superior a la de Auto Club Enterprises, que ocupa el cuarto puesto.

A continuación, presentamos las aseguradoras de auto mejor valoradas en cuanto a satisfacción entre los asegurados con ingresos familiares menos de $50,000. De las 20 compañías con datos sólidos de este grupo demográfico, presentamos aquí las 11 mejores, con un empate en el décimo puesto.

Compañía de seguros de auto Porcentaje de asegurados (Totalmente/Muy satisfechos) USAA 79 Amica 79 Erie 76 Auto Club 68 State Farm 66 Allstate 64 Nationwide 63 American Family 63 Hartford 62 CSAA 60 Geico 60

Fuente: Encuesta nacional de Consumer Reports realizada en 2024 a 40,566 titulares de pólizas de seguro de auto en Estados Unidos.

Entre todos los asegurados, USAA y Amica obtienen una alta puntuación general en nuestras calificaciones de seguros de auto, pero su satisfacción con las primas no fue favorable. Ver que estas compañías destacan entre los asegurados de menores ingresos demuestra que la satisfacción va mucho más allá de los costos.

Si el costo de la póliza fuera el factor determinante para elegir una compañía de seguros de auto, simplemente podrías consultar nuestra lista de las compañías de seguros más económicas.

En cambio, ver qué compañías se destacan para este público específico muestra que una experiencia completa es lo que realmente impulsa la satisfacción. Nuestras detalladas calificaciones de seguros de auto permiten a los miembros clasificar por satisfacción general u otros factores para encontrar la compañía que mejor se adapte a sus necesidades.

