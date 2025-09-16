¿Gran avance contra la presbicia? Gotas para los ojos pueden ayudar a las personas a dejar de usar gafas para leer

Un estudio reciente muestra que entre el 69% y el 99% de los pacientes con presbicia experimentaron mejoras significativas en su visión tras el uso de una solución combinada de pilocarpina y diclofenaco. La mejora promedio se mantuvo durante 434 días y, en muchos casos, hasta 24 meses.

Se señala que los pacientes, al usar colirios con tres concentraciones diferentes, tuvieron de dos a tres líneas de mejora de la visión, según los criterios de Jaeger.

Las gotas para los ojos redujeron sustancialmente la dependencia de los pacientes de los anteojos para leer, informó la Dra. Giovanna Benozzi, del Centro de Investigación Avanzada en Presbicia en Buenos Aires (Argentina), en la Sociedad Europea de Cirujanos de Cataratas y Refractiva, reunidos en congreso en Copenhague (Dinamarca).

Avances significativos

El estudio proporciona evidencia real que confirma la eficacia y seguridad de esta formulación para el tratamiento farmacológico de la presbicia, afirmó Benozzi.

“Un porcentaje significativo de pacientes logró una completa independencia de las gafas con agudeza visual cercana entre Jaeger 1 y Jaeger 2. La agudeza visual sin corrección mejoró o se mantuvo sin cambios. El seguimiento de 2 años confirma la eficacia y la seguridad, en consonancia con la evidencia real a largo plazo, que se extiende más allá de los 10 años de tratamiento en algunos pacientes”, explicó.

Seguridad y efectos adversos

Los resultados indicaron que el colirio tiene un perfil de seguridad favorable, con la visión borrosa temporal como el efecto adverso más reportado. Al menos durante esos 2 años del estudio, no se observaron efectos adversos graves, indican.

A pesar de la mayoría de efectos adversos fueron leves, se subraya la necesidad de vigilancia ante posibles complicaciones.

“Si bien sabemos que se necesitan más estudios, esta evidencia del mundo real, incluidos otros estudios que realizamos, confirma que la combinación de la terapia con pilocarpina y diclofenaco es efectiva y segura a mediano y largo plazo”, agregó Benozzi.

Vale destacar que el uso prolongado de pilocarpina puede causar efectos secundarios como visión nocturna reducida, visión borrosa con poca luz, fatiga visual, irritación y, en raras ocasiones, desprendimiento de retina. Mientras que la utilización prolongada de antiinflamatorios no esteroideos (AINE) tópicos, como el diclofenaco, puede suponer riesgos para la córnea, advierten.

Tratamiento de pacientes no candidatos a cirugía

Se destaca que esta formulación ofrece una opción efectiva para los pacientes que no son elegibles para cirugía. Los hallazgos sugieren que las gotas podrían ayudar a reducir la dependencia de anteojos, ofreciendo así una alternativa atractiva.

Así, la misma podría ser una opción segura y efectiva para algunos pacientes.

“Si bien la cirugía para la pérdida de visión cercana relacionada con la edad ha avanzado, algunos pacientes no son candidatos”, acota el presidente electo de la ESCRS, el Dr. Burkhard Dick, del Hospital Oftalmológico Universitario de Bochum en Alemania, citado en el portal especializado MedPage Today.

Necesidad de más investigaciones

A pesar de los resultados positivos, expertos como el Dr. Burkhard Dick señalan que son necesarios estudios multicéntricos y a largo plazo para validar los hallazgos. Se enfatiza que, si bien la terapia parece prometedora, su aplicación en un contexto más amplio aún requiere confirmación científica.

