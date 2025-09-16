Hombre se entera de que ganó $1 millón en la lotería por rumores

En cualquier comunidad, los rumores corren más rápido que el viento. Un comentario casual o una suposición sin confirmar puede volverse tema de conversación en el trabajo y en el hogar. Un rumor es un chisme hasta confirmar su veracidad; en ese momento, se convierte en información. Hay ocasiones en las que esos rumores resultan ser ciertos. Y para un hombre fue el detonante para descubrir que ganó $1 millón de dólares.

El hombre, que permaneció en el anonimato, escuchó en su trabajo que alguien en Justice, su ciudad, había ganado un millón de dólares en la lotería. No le prestó demasiada atención, hasta que recordó que él mismo había comprado un boleto ahí mismo, el día anterior.

Según relató a funcionarios de la Lotería de Illinois, esta persona decidió jugar tras enterarse del monto del premio acumulado.

“Juego la lotería de vez en cuando, cuando me sobra algo de dinero”, explicó.

El sorteo era el del 10 de julio, y el jackpot rondaba los $12 millones de dólares. Después de cargar gasolina, gastó $10 dólares en boletos de Lotto con el complemento Extra Shot, sin saber que ese pequeño impulso marcaría una diferencia enorme en su vida.

La compra fue realizada en una estación Citgo en West 79th Street, en Justice. Sin embargo, no revisó los números ganadores de inmediato. Fue al día siguiente, en plena jornada laboral, que ese rumor despertó su curiosidad. Usó la app oficial de la lotería para escanear su boleto.

“Pensé que había ganado $1,000 dólares”, comentó. “Luego lo escaneé otra vez y aparecieron más ceros. Tuve que mirar dos veces y escaneé como 20 veces más antes de que me cayera el veinte. Estaba en shock”.

Una vez confirmado el premio, el afortunado ganador comenzó a evaluar sus próximos pasos con calma.

“Mis amigos trabajan en el sector financiero, así que espero que me ayuden a invertir bien”, dijo.

Aunque hay un gasto prioritario que sí tiene claro: parte del dinero se destinará a su boda y luna de miel en 2026.

Aunque la identidad del ganador no fue revelada por la Lotería de Illinois, su historia ya circula entre vecinos y medios locales, no como un rumor, sino como el protagonista de una historia curiosa de la lotería.

