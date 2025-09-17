Horóscopo de hoy de Nana Calistar 17 de septiembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
PISCIS
Ay criatura, tu orgullo siempre será la cruz que cargas, y ya estuvo que eso te frena más de lo que te impulsa. Te cuesta un chorro perdonar errores, y ni un paso das hasta que la otra persona mueva primero la ficha. Pero mira, es momento de cambios, de poner los ojos en lo que de veras te deja provecho y no en lo que solo te trae dolores de cabeza. El amor ahorita no se ve en el menú cercano, y ¿sabes qué? Qué bueno, porque necesitas aprovechar este tiempo para apapacharte, cuidarte y ponerte más perr@ que nunca. Cuando logres ese equilibrio, ahí sí llegará alguien que no solo apueste por ti, sino que se la juegue completita.
Ten cuidado con esos amores del pasado que andan como moscas, porque si los dejas entrar nomás van a descomponerte la existencia. Si tienes pareja, no dejes que la rutina sea la tercera en discordia, porque eso lleva directo a la monotonía, el aburrimiento y, peor tantito, a los cuernitos escondidos. Haz lo que nunca te atreviste en el pasado y que te valga lo que digan, porque al final la vida es corta y nadie te paga las cuentas. No te quites el sueño con lo que los demás piensan de ti, porque nadie te conoce mejor que tú mism@.
Eso sí, es tiempo de aventarte con ese negocio o proyecto que traes en la cabeza desde hace rato, pero aplícate con todo, porque los sueños sin acción se quedan en puro cuento. Ten cuidado con esos “amores express” que llegarán y se irán como agua entre los dedos. La vida te pondrá oportunidades grandotas, pero si te entretienes buscando donde no hay, te vas a quedar como el perro de las dos tortas, sin lo viejo ni lo nuevo. Ponte list@, porque este septiembre viene con lecciones, y más vale que no te agarren con la guardia abajo.
ACUARIO
Acuario, aguas porque los cambios en el dinero estarán a la orden del día. Enfócate en lo que de veras deja y no gastes en Temu o Amazon sino tienes recursos. Mucho ojo con aventureras de una noche con gente que ni conoces, porque lo que parece miel se puede convertir en jarabe para la tos. Cuídate, protégente y no te dejes llevar por la calentura del momento, que luego ni el doctor te salva del susto.
Necesitas un cambio de rutina pero ya, porque andar en lo mismo te está revolviendo las emociones y la bipolaridad. Aprende a soltar responsabilidades que ni te tocan, no quieras cargar con los costales de medio mundo porque el único que se cansa eres tú. Entre más rápido mandes a volar a esa gente pesimista que solo te tira tierra, más pronto vas a dejar de caer en depresiones inútiles.
Cuida tus pies y tu estómago, que las molestias y la retención de líquidos estarán presentes; un tecito verde en la noche no te caería nada mal. Se visualiza un reencuentro con familia que hace tiempo no ves, y ahí te vas a dar cuenta de lo mucho que significan para ti. El amor llegará como quien no quiere la cosa, así, de repente y sin avisar. Eso sí, no te emociones de más y toma precauciones, porque no todo lo que brilla es oro, y no es lo mismo decir “te quiero” a que de veras te quieran.
Acuérdate: septiembre es para que te pongas buzo caperuzo y agarres las oportunidades de frente, sin miedo a equivocarte, porque equivocarse también enseña, pero que no sea a lo menso.
CAPRICORNIO
Capri, septiembre te trae con la suerte de tu lado, sobre todo en juegos de azar, así que si quieres rascarle, hazlo con medida, porque una cosa es ganar y otra es volverse mañoso. Dolores musculares y broncas renales estarán rondando, así que más agua y menos refresco, y si puedes apégate a esa dieta que tanto pospones, porque ahora sí puede surtir efecto.
No tengas miedo a los cambios, porque solo así se abren caminos nuevos. Y mira, no cambies tu esencia por agradar a los demás, quien te quiera que te acepte completit@ y quien no, que se forme. Evita gastos innecesarios, porque si sigues tirando el dinero en cosas sin chiste, después te vas a estar mordiendo las uñas.
No te metas en chismes, porque así como entras en la plática, te vuelves tema principal, y al rato ya te tienen de piñata en la boca de todos. Es momento de cuidar tu autoestima, de levantar la cabeza y no permitir que nadie te baje del nivel que te corresponde. Si estás solter@, no te agobies, disfruta la libertad, porque pronto llegará alguien que te moverá el tapete. Puede que sea alguien que ya conoces y no lo habías notado.
Este septiembre es ideal para empezar a ponerte metas más grandes, pero sin perder el piso, porque cuando te dejas llevar por las habladurías o por la envidia, pierdes de vista lo importante. Tú concéntrate en crecer, en brillar, y deja que el universo acomode el resto.
SAGITARIO
Ay criatura del señor, este mes te pide que cierres ciclos y saques de tu camino todo lo que ya no funciona. No tengas miedo a soltar, porque a veces lo viejo solo estorba para que lo nuevo entre. Cambios en la economía vienen para sacarte de esa racha que no te dejaba ni respirar, así que aprovecha cada oportunidad que aparezca.
Se visualizan fiestas, reuniones y hasta una que otra borrachera, y aguas porque podrías terminar encamad@ con una amistad; no está mal probar, pero que no te gane la costumbre. En el amor, si tienes pareja, atrévete a salir de la rutina, porque ahí está la clave para darle otro nivel y que no se les apague la llama. Amores del pasado podrían reaparecer, y ahí deberás decidir con cabeza fría para no repetir viejos errores.
Hay chance de un viaje, de un reencuentro amoroso o de abrirte a nuevas oportunidades, pero no te me cierres ni te guardes lo que sientes. Exprésalo, porque mañana puede ser demasiado tarde. La rutina ya no es tu amiga, es momento de sacudirte el polvo y buscar tu felicidad sin tanta vuelta.
No tengas miedo a volver a sentir. Si alguien te lastimó, que se quede en el archivo muerto, no cargues con esas heridas. Estás a nada de conocer a una persona que puede marcar un antes y un después en tu vida. Así que ya sabes: quítate los miedos, ponte guap@ y deja que la vida te sorprenda.
ESCORPIÓN
Escorpión, andas con las malas caras en el trabajo o con los vecinos, y eso nomás te pone de malas. Mira, mejor canaliza esa energía y gástala en lo que sí vale la pena. Deja de fingir que todo está bien cuando ya no lo está, si tienes pareja y ya no te llena, no te quedes ahí solo por cumplir, porque nadie te va a dar medalla por aguantarte lo que no disfrutas.
Tu sexto sentido estará bien despierto este mes, y ahí sabrás quién de los que te rodea vale la pena y quién no sirve ni para mandarlo por las tortillas. Ponte pilas, que la gente abusa de tu buena voluntad y luego terminas cargando culpas ajenas. No le tengas miedo a las nuevas oportunidades ni a volver a creer en el amor, pero tampoco te me hagas el mártir. Aprende a tomar al toro por los cuernos, que de valient@ tienes mucho.
Es probable que te sientas tristón o sacad@ de onda porque hay personas que quisieras a tu lado y no están. Pero acuérdate: cuando un ciclo se cierra, otro nuevo comienza, y por lo regular viene mejorcito. Si tienes pareja, puede que haya discusión por celos, malentendidos o asuntos viejos que no se han cerrado; mejor hablen de frente y no se guarden nada, porque lo que no se dice, al rato explota.
Este septiembre te pide que sueltes lo que ya no te sirve, que cierres capítulos sin miedo, porque mientras sigas cargando ese costal de recuerdos, no vas a poder avanzar. Y recuerda: cuando alguien te muestre quién es, créelo, y si no te da paz, mándalo al archivo muerto sin remordimientos.
LIBRA
Ay criatura de Dios, te veo planeando un viajecito con amistades, y ahí podrías conocer en persona a alguien con quien ya has estado platicando por redes. Si tienes pareja, se visualizan cambios en la rutina y hasta cierto distanciamiento por cuestiones de trabajo o familia. No te precipites con decisiones, analiza qué es lo que de veras te conviene a ti, no a los demás, porque al final, el que paga los platos rotos eres tú.
Si estás solter@, podrías terminar encamad@ con una amistad; nada malo en eso, pero no confundas la caricia con amor, porque al rato te me ilusionas y ni era para tanto. Mejor disfruta el momento y no desperdicies tus mejores años solo porque a otros no les parece tu actitud; mientras no te den pa’l gasto, que te valga lo que digan.
Cuidado con mentiras y engaños de compañeros de trabajo o amistades, porque podrías verte metid@ en un problemón. Ponte trucha con los proyectos, porque vienen oportunidades para consolidarlos, pero si no te pones perr@, se te pasan de largo.
También se ven chances de fajes con nuevas personas, pero ahí sí aguas: date a respetar, porque si no, te van a seguir viendo como siempre, y al rato te preguntas por qué nadie te toma en serio. Este mes es pa’ que te midas, te valores y no te quemes a lo tonto. Porque recuerda, mi ciela, el que mucho se da, poco lo valoran.
VIRGO
Ay criatura, este septiembre tendrás que andar a las vivas, porque se te cerrarán puertas laborales si no mueves fichas pronto. Es momento de buscar nuevas oportunidades y no quedarte esperando a que el cielo te mande maná, porque eso no pasa. Tu familia será pieza clave en estos días, y aunque a veces te desesperen, disfrútalos mientras los tienes, porque mañana puedes lamentarlo.
Un dinerito extra llega y te ayudará a pagar una deuda pendiente, así que respira tantito. Eso sí, cuídate de exparejas, porque se ven rencores y ganas de venganza; lo mejor es alejarse y no darles derecho de réplica, porque al rato ya estás en un cuento de nunca acabar.
Tu estado de ánimo andará como montaña rusa, muy bipolar, y hasta con bajones depresivos. Te sentirás cansad@ y sin ganas de nada, pero recuerda: de cada caída has agarrado fuerza, y esas lecciones te van a servir para no tropezar tan fácil otra vez. Se ve un viaje en puerta, aunque tus noches estarán cargadas de pensamientos pesimistas; no te claves en lo que “pudo ser”, céntrate en tu presente, porque el futuro aún no existe.
Cuida tu boca y tu carácter, porque el estrés te pondrá de malas y podrías decir cosas que después te arrepientas. En el dinero vienen dos oportunidades de trabajo, pero necesitas ponerte pilas para agarrar la mejor. Acuérdate: el dinero no cae del cielo, y lo que vale la pena requiere esfuerzo. Este mes es pa’ moverte, no pa’ quedarte cruzado de brazos.
LEO
Leo, este mes planeas un viajecito con sabor a placer, pero la verdad es que se te va a atorar por gastos inesperados. Y ni modo, no siempre se puede, pero eso no quita que te lo merezcas. No trates de cambiar la manera de pensar de los demás, porque cada cabeza es un mundo y si insistes, solo vas a terminar pelead@ con amistades o familia.
Mucho ojo con lo que cuentas a tus amistades, porque hay envidias y por eso varios de tus proyectos no jalan como quisieras; te los salan con su mala vibra. Se viene la invitación a un proyecto nuevo y hasta la propuesta de un viaje, así que no todo son trabas. Eso sí, cuídate de dolores estomacales, pérdidas de objetos y hasta de dinero; andas muy distraíd@.
No te hundas en pensamientos pesimistas; si luchas con ganas, vas a lograr tus sueños. Vienen problemas gástricos, insomnio y hasta malestares por comer de más, porque últimamente le has echado de todo a la piñata. No busques pretextos para no hacer lo tuyo, pon la mira en el objetivo y camínale derecho, que ya casi llegas a la meta.
Disfruta cada día como si fuera el último, porque es mejor arrepentirse de lo hecho que quedarse con las ganas. Ten cuidado con lo que comes, porque si sigues abusando, podrías terminar con infecciones fuertes. Este mes te invita a ser más disciplinad@, a confiar en ti y en tu capacidad, porque aunque a veces parezca que todo se complica, lo cierto es que estás a nada de alcanzar eso que tanto quieres.
CÁNCER
Cáncer, mucho ojo con los amores de una noche, porque aunque pinten sabrosos, pueden dejarte con más problemas que satisfacciones. Si tienes pareja, vienen tiempos buenos: si la cosa andaba floja o medio apagada, este mes la pasión se renueva y andarán como conejos, con la intimidad a flor de piel. Eso sí, recuerda que la confianza rota ya no se pega tan fácil, así que si ya te fallaron una vez, ¿pa’ qué repetir la receta y volverte a amargar la existencia?
Tu alimentación merece más atención, deja de empacarte lo que sea porque luego andas subiendo de peso y lamentándote frente al espejo. Un poquito más de ejercicio y menos antojos harán milagros. Este mes notarás cómo tu manera de ver la vida ha cambiado, ya no eres el mismo o la misma de antes: maduraste, y esa es tu mejor defensa para no caer otra vez en errores viejos.
Se ve estrés en el trabajo o escuela y la llegada de chismes de una amistad. Ponte trucha, porque hay alguien que entrará a tu vida con puras intenciones turbias, y si le abres la puerta, terminarás llorando como Magdalena. Cree más en tu capacidad de lograr metas y proyectos, porque a veces te subestimas de más.
Si te late alguien, no te ilusiones de más, porque esa persona es de prender varios boilers sin meterse a bañar, y tú no estás pa’ ser veladora de nadie. Mejor valora lo que tienes, deja que las cosas fluyan y no caigas en las mismas trampas de siempre.
GÉMINIS
Géminis, deja de preocuparte por quien ya te fregó en el pasado, porque el karma y la vida tienen memoria, y tarde o temprano pondrán a cada quien en su lugar. Tú mientras ponte guap@ y sigue tu camino. Eso sí, cuida tu humor, porque podrías amargarte por comentarios malintencionados o cosas que veas en estos días.
No es momento de gastar en fregaderas que no ocupas, porque pronto se te vendrán gastos importantes y ahí sí te va a doler. Disfruta más tu vida y deja de clavarte en lo que no tiene remedio. Si algo no se da como quieres, es porque el universo te está cuidando de algo peor.
Mucho ojo con un negocio que estás cerrando, porque no pinta confiable y podrías perder dinero. Y ya de paso, haz limpieza en tu casa: deshazte de lo que no sirve, porque ahí nomás estás almacenando malas energías y bloqueando lo nuevo.
Se vienen días buenísimos, en los que tendrás que echar toda la carne al asador para lograr tus metas. Puede aparecer un amor a distancia que te mueva el tapete, pero no corras antes de caminar. Hoy más que nunca estás en una etapa perrísima de tu vida, aunque a veces te sientas confundid@ sin saber hacia dónde ir. Recuerda que las oportunidades tienen fecha de caducidad, así que no te duermas.
Aprende a decir “no” en la familia, no cargues con problemas ajenos y evita meterte en negocios chuecos, porque la ley no perdona. Cuida tus cambios de humor, porque podrías dañar a quienes más quieres. No te claves en dramas, que ahorita el horno no está pa’ bollos.
TAURO
Tauro, ya deja de tropezar con las mismas piedras, que si sigues cometiendo los mismos errores del pasado, nunca vas a avanzar. Una persona de tu ayer podría regresar o dar señales, pero no dejes que te quite el sueño: ya no vale la pena abrir heridas viejas.
Estás entrando en un ciclo muy intenso, lleno de sueños que pueden volverse realidad, porque las energías estarán a tu favor. Aguas con los pensamientos tontos que te distraen, porque la felicidad ya la tienes cerquita, pero andas tan distraíd@ que ni cuenta te das. Hay alguien en tu círculo cercano que te quiere bien y buscará acercarse; no lo rechaces, porque ahí podría estar la persona que tanto esperabas.
Tienes el poder de ir directo por lo que quieres, y tu manera frontal de decir las cosas es tu mejor arma. Eres de cuidado, y quien se mete contigo la paga tarde o temprano, ya sea por obra del karma o por tus propias manos.
Cuidado con cambios repentinos en el amor, porque lo inesperado puede sacudirte. En el trabajo se ve estabilidad, y una noticia importante llegará en un par de meses, aunque los movimientos de la luna podrían adelantarlo a finales de octubre.
Este mes es pa’ que aprendas a confiar más en ti, a no bajarte del nivel y a no aceptar menos de lo que mereces. No desperdicies energía en quien no sabe valorarte, mejor enfócala en consolidar lo que sueñas.
ARIES
Aries, aguas con un amor de tierras lejanas que viene derechito a fregarte la paz y hacerte pasar malos ratos. Y si aparece un ex, usa la cabeza, porque si lo dejas colarse otra vez en tu vida, volverás al mismo círculo vicioso.
Este septiembre te abre la puerta a cambios grandes y oportunidades laborales que beneficiarán mucho tu futuro. Aprende a decir que no y no metas las manos al fuego por nadie. Aprovecha estos días libres para convivir con la familia y valorar a quienes tienes cerca.
No te dejes llevar por chismes, actúa en base a lo que tú quieres y lo que siempre has soñado para ti. Es tiempo de creer en ti, de confiar en tu capacidad, porque si tú no lo haces, nadie lo hará. No des espacio a equivocaciones tontas ni pierdas tiempo resolviendo la vida de otros cuando la tuya merece toda tu atención.
Controla tu carácter, que eres de armas tomar, pero también de arrepentirte pronto. Aprende a respirar hondo antes de explotar, porque las palabras lanzadas no se pueden recoger.
Este mes es pa’ que te sueltes, para que dejes de dudar de ti y te des la oportunidad de crecer. Si sabes jugar bien tus cartas, Aries, estarás sembrando el terreno para un cierre de año con todo a tu favor.