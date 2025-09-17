Padre de familia con tumor cerebral fue detenido por ICE pese a tener residencia permanente

Paramjit Singh, inmigrante indio con más de 30 años de residencia en Estados Unidos y titular de una tarjeta verde, permanece bajo custodia federal desde el 30 de julio. Ese día, agentes de inmigración lo detuvieron en el Aeropuerto O’Hare de Chicago, tras regresar de un viaje a la India.

Su abogado, Luis Ángeles, denunció ante Newsweek que la detención ha sido “nada menos que horrible” para Singh y su familia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue contactado por el medio estadounidense para emitir comentarios sobre el caso, aunque hasta ahora no ha entregado ninguna respuesta oficial.

La administración del presidente Donald Trump intensificó desde enero la aplicación de las leyes migratorias, con el objetivo de deportar a indocumentados con antecedentes graves. Sin embargo, críticos aseguran que la política afecta también a residentes legales con infracciones menores o delitos cometidos hace varias décadas, generando un clima de incertidumbre.

Singh, quien reside en Fort Wayne, Indiana, es propietario de un negocio y mantiene una vida estable en su comunidad. Su familia señaló que realiza varios viajes al año a la India. En esta ocasión, fue retenido a su regreso, lo que derivó en un proceso migratorio inesperado y preocupante.

El inmigrante enfrenta problemas médicos de gravedad: padece un tumor cerebral y una condición cardíaca. Tras permanecer cinco días en custodia en el aeropuerto, su salud se deterioró y debió ser trasladado a urgencias. Según su abogado, la familia no fue notificada hasta recibir la factura hospitalaria.

El origen de la detención se remonta a un incidente de décadas atrás, vinculado con el uso de un teléfono público sin pagar. Ángeles aseguró que su cliente ya cumplió la sanción correspondiente, asumió responsabilidades legales y considera injusto que ese antecedente sea utilizado para justificar su retención actual.

Temen por la salud de Singh

El abogado afirmó que, pese a obtener una resolución favorable de fianza, el DHS ha utilizado tácticas dilatorias para mantenerlo bajo custodia. Además, advirtió que Singh necesita una cirugía urgente, por lo que la prolongación de la detención pone en riesgo su vida y genera angustia a toda la familia.

Casos similares han sido reportados en el país. Uno de los más conocidos fue el de Jemmy Jiménez Rosa, madre de Massachusetts detenida por una condena antigua de marihuana. Ella también debió recibir atención médica durante su detención en un aeropuerto, lo que desató críticas contra la política migratoria vigente.

Mientras tanto, el equipo legal de Singh presentó una apelación en un tribunal federal, buscando revertir la decisión del DHS. Su familia, por su parte, continúa intentando pagar la fianza, con la esperanza de lograr su liberación y garantizarle el tratamiento médico que necesita de manera urgente.