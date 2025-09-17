Sospechoso de robo en Pensilvania fue herido con espada samurái durante invasión a vivienda

Marcus Armstrong, de 35 años, fue hospitalizado tras ser atacado con una espada samurái por una de las víctimas de un intento de robo en Norristown, Pensilvania. El hombre enfrenta cargos por allanamiento y robo.

El hecho ocurrió la mañana del martes cuando Armstrong intentó robar a una pareja afuera de una vivienda en Norristown, Pensilvania, según informó la policía local a la estación WPVI de ABC News en Filadelfia.

Armstrong entró a la fuerza a la casa, donde fue confrontado por el compañero de piso masculino, quien se defendió utilizando una espada samurái.

“El compañero de piso se defendió. Tenía la espada samurái y atacó al sospechoso. Fue una escena bastante caótica”, declaró el detective Josh Samuels a la cadena WPVI.

Sospechoso hospitalizado

La policía siguió un rastro de sangre desde el lugar del ataque hasta donde encontraron a Armstrong con una herida grave. Fue trasladado al Hospital Presbiteriano de Pensilvania, donde permanece estable, confirmaron las autoridades.

La policía señaló que el arma que portaba Armstrong resultó ser falsa.

Armstrong enfrenta cargos de allanamiento y robo, informó la policía de Norristown. Los registros judiciales muestran que el hombre ya se había declarado culpable en el pasado por robo en 2011 y por robo de vehículo en 2012 en el condado de Montgomery.

Víctimas ilesas y sorpresa policial

Ninguna de las presuntas víctimas resultó herida en el incidente.

El detective Stephen Sowell comentó que, aunque no recomiendan a las personas enfrentar a criminales, el caso resultó particular: “Tenemos muchos casos en los que a veces hay víctimas y a veces se defienden. Nunca lo aconsejamos, pero esta vez alguien se defendió, y el hecho de que usaran una espada samurái… no recuerdo la última vez que vimos una”.

