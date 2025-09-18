Enfermera de Florida condenada a dos años de prisión por abuso a su hijastro adolescente

Una enfermera de Florida fue condenada a dos años de prisión estatal, seguidos de dos años de control comunitario y diez años de libertad condicional bajo registro como delincuente sexual. La acusada, Alexis Von Yates, se declaró culpable de agresión lasciva contra un menor de entre 12 y 16 años, un cargo reducido tras un acuerdo judicial que evitó la cadena perpetua.

El juez Timothy McCourt, del Quinto Circuito Judicial de Florida, explicó que aceptó el acuerdo porque la familia de la víctima estuvo de acuerdo con la sentencia.

El caso

Los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2024, cuando el esposo de Von Yates llegó de trabajar y la sorprendió en el sofá con su hijo adolescente. Según documentos judiciales, ambos habían consumido THC, jugado videojuegos y visto una película de terror antes de que la mujer iniciara el contacto sexual.

El adolescente declaró a los investigadores que la acusada llevaba varios días haciendo comentarios y bromas de carácter sexual antes del encuentro.

La situación salió a la luz tras una denuncia anónima, que dio inicio a la investigación policial. Von Yates fue arrestada en noviembre de 2024 en su domicilio.

Durante la audiencia, la madre del menor calificó a Von Yates de “pedófila incestuosa” y la acusó de no mostrar remordimiento. Añadió que su hijo sigue afectado por lo ocurrido y que la familia enfrenta secuelas emocionales.

Por su parte, el padre del adolescente no ha tenido contacto con él desde el incidente, de acuerdo con testimonios presentados en el tribunal.

El Departamento de Salud de Florida suspendió de manera inmediata la licencia de enfermería de Von Yates tras su arresto. Además de la pena de prisión, deberá cumplir con 200 horas de servicio comunitario, así como pagar multas y costas judiciales.

