El narcotraficante ecuatoriano “Fito” podría llegar a un acuerdo con la justicia de EE.UU.

José Arturo Villamar Macías, alias “Fito” y exlíder del grupo criminal “Los Choneros” en Ecuador, está negociando un acuerdo de culpabilidad con Washington.

El Gobierno de Estados Unidos le imputa al menos siete cargos, entre ellos conspiración para la distribución internacional de cocaína con vínculos con el Cártel de Sinaloa, así como el uso de armas de fuego y contrabando.

“Fito”, quien fue uno de los líderes criminales más buscados, escapó de una prisión de Ecuador en enero de 2024 y fue recapturado en junio de este año.

Posteriormente fue extraditado a Estados Unidos y, desde entonces, se especuló con la posibilidad de que pudiera exponer los secretos del narcotráfico en Latinoamérica en la actualidad.

Su abogado, Alexei Schacht, planteó la posibilidad de un acuerdo al salir de la audiencia realizada en el tribunal federal de Nueva York.

🇪🇨🇺🇸| Tras primera audiencia de seguimiento al caso de Adolfo Macías alias “Fito” su abogado no descartó que pueda haber un proceso de negociación con EE.UU. | También habló sobre la condición de su cliente | Cc. @andrebernal26 @RuthdelSalto pic.twitter.com/LRYGI3EIIZ — Alejandro Rincón (@ALEJOrincon) September 19, 2025

“Sí, yo estoy en contacto con el Gobierno (de EE.UU.) y obviamente si es posible, trataré de obtener un arreglo bueno para mi cliente, pero todavía es imposible. Necesito unos meses más”, dijo Schacht ante las preguntas de la prensa.

El abogado defensor añadió que tiene “mucha experiencia con los fiscales de esta unidad de narcotráfico y terrorismo internacional” y que es optimista. “Es posible”, agregó Schacht.

“Fito”, en su momento el hombre más buscado por el Gobierno de Daniel Noboa, lució este viernes mucho más delgado, sin rastro de su frondosa barba y pelo moreno corto.

El juez encargado Frederick Bloc, con el beneplácito de las partes, fijó la próxima audiencia de Villamar para el 22 de enero de 2026 a las 11:30.

