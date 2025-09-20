Toyota GR Yaris estrena look radical con piezas de rally

El mundo del automovilismo siempre ha sido el mejor laboratorio de pruebas para los fabricantes, y Toyota no es la excepción. Tras años de éxito en los rallyes y competencias de resistencia, la marca japonesa ha decidido llevar parte de ese aprendizaje a uno de sus deportivos más icónicos: el GR Yaris.

Con el lanzamiento del Aero Performance Package, el pequeño deportivo japonés recibe una transformación estética y funcional que toma directamente elementos del universo de la competición.

No se trata de un simple accesorio visual, sino de un conjunto de piezas probadas en pista, creadas para mejorar la estabilidad y el desempeño en carretera sin alterar la mecánica original.

El anuncio oficial llega acompañado de un despliegue público en Nagoya, donde Toyota exhibe el nuevo GR Yaris en el espacio Midland Square. Allí, los fanáticos pueden observar de cerca cómo la experiencia de Gazoo Racing se traduce en un modelo de producción que conserva la esencia del rally, pero listo para circular en las calles.

Inspiración directa del rally

La división deportiva Gazoo Racing ha utilizado sus participaciones en series como la Super Taikyu y el Campeonato Japonés de Rally para identificar las áreas de mejora en el GR Yaris. El resultado es un paquete de fábrica que responde a problemas concretos de aerodinámica y refrigeración detectados en la competición.

Gracias a estas soluciones, el Aero Performance Package no solo cambia la estética del coche, sino que también le aporta mayor equilibrio aerodinámico, mejor enfriamiento del motor y mayor seguridad en condiciones de alta velocidad.

Lo más interesante es que todo esto se logra sin necesidad de modificar el potente motor 1.6 turbo de tres cilindros que caracteriza al modelo.

Las seis claves del Aero Performance Package

El paquete se compone de seis piezas diseñadas para trabajar en conjunto. Cada una cumple un papel específico en la optimización del flujo de aire y la reducción de resistencia.

Capó de aluminio con conductos de ventilación, inspirado en el capó de fibra de carbono del exclusivo GRMN Yaris.

Spoiler delantero, que ayuda a canalizar el aire y aumentar la carga aerodinámica.

Conductos en los pasos de rueda, pensados para evacuar aire caliente y reducir turbulencias.

Cubierta plana inferior para el tanque de combustible, que mejora la eficiencia del flujo de aire bajo el coche.

Alerón trasero variable, diseñado para generar mayor estabilidad en curvas y rectas de alta velocidad.

Conductos en el parachoques trasero, que contribuyen a reducir la resistencia aerodinámica.

Cada componente fue afinado tras múltiples pruebas en circuito, validando su impacto en la conducción. El resultado es un GR Yaris que no solo luce más agresivo, sino que también responde con mayor precisión en condiciones extremas.

Potencia intacta, experiencia distinta

Aunque el paquete se centra en diseño y aerodinámica, el corazón del GR Yaris se mantiene sin cambios. Toyota mantiene el aclamado motor de 1.6 litros turboalimentado y tres cilindros, capaz de generar 300 caballos de potencia y 400 Nm de torque.

Este bloque se combina con una caja de cambios manual para los puristas o una automática para quienes buscan comodidad, siempre en conjunto con el sistema de tracción total GR-FOUR. La esencia de este modelo, considerado uno de los hatchbacks deportivos más emocionantes del mercado, sigue intacta.

Versiones disponibles y posicionamiento

El Aero Performance Package estará disponible en dos configuraciones del GR Yaris: la RZ High Performance, pensada para quienes buscan el máximo equipamiento, y la RC, que ofrece una opción más enfocada en la ligereza y el uso en pista.

Aunque Toyota aún no ha revelado oficialmente los precios para mercados internacionales, en Japón ya se prepara la llegada a concesionarios desde el 1 de octubre.

El movimiento refuerza la estrategia de la marca de ofrecer a los clientes un deportivo que no solo brilla por su mecánica, sino también por el legado directo de las competiciones.

Un paso más en la filosofía de Toyota

El GR Yaris nació como un proyecto especial, con raíces en el Mundial de Rally (WRC) y la ambición de ofrecer un hatchback que se sintiera como un auto de carreras homologado para la calle. Con el Aero Performance Package, Toyota da un paso más en esa dirección: trasladar directamente la experiencia de las pistas a un producto comercial.

Más allá de cifras y especificaciones, el atractivo del GR Yaris radica en esa conexión directa con el automovilismo. Pocos fabricantes se atreven a mantener un modelo tan radical en sus gamas, y Toyota lo utiliza como una carta de presentación para su filosofía de innovación deportiva.

El resultado es un auto que, aunque compacto, proyecta una imagen imponente y promete emociones intensas detrás del volante. Y si algo queda claro, es que con este paquete, el GR Yaris se consolida como uno de los deportivos más auténticos de su categoría.

