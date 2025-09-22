Crean mapa sobre deportaciones que revela historial  de discriminación

Tres investigadores del Centro de Derecho e Investigación Migratoria de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y del Proyecto Million Dollar Hood crearon un mapa sobre las deportaciones a lo largo de la historia de Estados Unidos el cual revela un historial de discriminación.

Durante la videoconferencia Un historial de discriminación: ¿Quiénes son deportados en Estados Unidos? organizada por American Community Media (ACoM), investigadores de Mapping Deportations proporcionaron información clave sobre los orígenes y la realidad de la política de deportación en Estados Unidos.

Kelly Lytle Hernández, titular de la cátedra Thomas E. Lifka de Historia en la UCLA, y directora fundadora de Million Dollar Hoods, dijo que hacer este sitio les llevó cinco años, a partir de una serie de conferencias que impartió en 2019 sobre las tres migraciones forzadas en la América Moderna.

“La primera migración forzada fue la expulsión de los pueblos indígenas. La segunda fue el tráfico transatlántico de esclavos africanos, más de 12 millones, secuestrados y traídos a la fuerza; y la tercera, la deportación masiva”.

Dijo que como historiadora sabía que en la historia de Estados Unidos se habían emitido más de 50 millones de órdenes de deportación.

Sin embargo, mencionó que nadie había recopilado los datos para crear un mapa dinámico que mostrara los patrones de deportación a lo largo del tiempo.

“Me intrigó la idea de crear uno. Así que fui a hablar con Mariah Tso (especialista de UCLA) y le pregunté: ¿Crees que podríamos crear un mapa que muestre las deportaciones masivas desde Estados Unidos?. Mariah, como siempre, se emocionó y me dijo: Creo que podemos hacerlo”.

Mariah Tso, especialista en SIG (Sistemas de Información Geográfica) de Million Dollar Hoods en UCLA dijo que el mapa creado muestra todas las órdenes de deportación emitidas desde 1895 hasta 2022.

“¿Qué patrón podemos observar? Desde 1895 se han emitido más de ocho millones de órdenes de deportación, y, como sabemos, ese número sigue aumentando”.

Precisó que el dato más relevante es que más del 96% de estas órdenes se han emitido contra personas procedentes de países con población mayoritariamente no blanca.

“Esto no es casualidad. Es el reflejo de políticas arraigadas en el racismo, y las declaraciones de legisladores y líderes a lo largo de la historia lo confirman”.

Dijo que la deportación es solo una de las tácticas utilizadas para la expulsión forzada. “También existen las llamadas salidas voluntarias, las medidas de exclusión y, más recientemente, las órdenes de expulsión basadas en el artículo 42”.

Ahilan Arulanantham, codirector del Center for Immigration Law and

Policy (CILP) de la Facultad de Derecho de UCLA dijo que es asombroso que desde 1916, México ha tenido el mayor número de deportaciones, y obviamente Centroamérica también ha tenido un número muy alto durante la mayor parte de ese tiempo.

“Me involucré en este proyecto porque me impactó la discriminación racial tan evidente en la política migratoria, incluso durante la administración Biden”.

Citó como por ejemplo, la aplicación del programa del Título 42 para expulsar a personas del país por motivos de COVID-19 que se aplicó con mucha dureza contra los haitianos y otras personas de Centroamérica.

“ Y de repente, prácticamente todos los ucranianos quedaron exentos del programa y se les permitió entrar. De manera similar, la administración Biden defendía la prohibición penal del reingreso ilegal, incluso después de que Kelly y otros defensores públicos federales de San Diego, descubrieran que esa ley estaba motivada por la discriminación racial”.

Indicó que esta ley fue aprobada en 1929, en plena época del movimiento eugenésico, y su papel en la política migratoria era muy claro: el gobierno no puede aplicar leyes discriminatorias.

“La administración Biden las defendía, por lo que siguieron litigando y presionando tanto a nivel estatal como local, pero queríamos crear un sitio web que mostrara los orígenes racistas de muchas leyes y políticas migratorias que siguen vigentes”.

Puntualizó que su interés era crear una herramienta educativa que mostrara la historia de la legislación migratoria de forma más honesta, y contar una historia contextual rica que no se ha contado lo suficiente.

Las etapas de la deportación

Little Hernandez dijo que algunas de las cosas que hay que saber para comprender los datos sobre deportaciones son, por ejemplo, cuándo se promulgaron ciertas leyes que discriminaban a determinadas comunidades, excluyéndolas o expulsándolas del país.

“Todo esto influye en quiénes son detenidos y deportados. Nuestra línea de tiempo histórica se divide en cinco grandes épocas. La primera época abarca de 1790 a 1875 y la denominamos Los orígenes del control migratorio en Estados Unidos“.

Dijo que durante esta época, en el período anterior a la Guerra de Secesión, el sistema de inmigración estadounidense se creó para establecer y mantener a Estados Unidos como una república blanca.

“Fue durante la expulsión de las naciones indígenas cuando el Congreso y los estados comenzaron a aprobar leyes que discriminaban a los migrantes afroamericanos libres”.

De hecho, sostuvo que la primera ley de inmigración que aprobó el Congreso fue en 1803, para prohibir la entrada a afroamericanos y personas de color libres ya que se pensaba que su presencia en un estado esclavista incitaría la rebelión entre los esclavos.

“La segunda etapa se conoce como el régimen de inmigración exclusivo para blancos. Va desde 1876 hasta 1929 y describe cómo, tras la Guerra Civil, cuando el gobierno federal asumió el control del sistema de inmigración, los nacionalistas blancos presionaron al Congreso para que excluyera, sancionara y deportara a la mayor cantidad posible de inmigrantes no blancos”.

Expuso que en la época de las leyes Jim Crow en Estados Unidos, había letreros que decían “solo para blancos” en las ventanas de los restaurantes, en las puertas de las escuelas, e incluso en algunos barrios se indicaba que eran zonas exclusivas para blancos.

“El propósito de estos letreros rara vez fue impedir la entrada de personas afroamericanas o de otras etnias a un edificio o zona. Limpiadores, niñeras, lavanderas, jardineros, etc., podían entrar, pero en una posición subordinada”.

Así que señaló que las leyes Jim Crow no se centraban tanto en la separación racial, sino más bien en las normas y rituales de la supremacía blanca.

Agregó que la tercera etapa se denomina “consolidación y continuidad”, que describe cómo, durante la Guerra Fría, el Congreso modificó el sistema de inmigración, que entonces discriminaba a los no blancos, pero no lo abolió.

“La cuarta etapa, de 1955 a 1990, se llama “modificación y aplicación”. Es cuando la Ley de Reforma Inmigratoria de 1965 solo elimina el racismo en un aspecto específico del sistema, dejando intacto en el resto; y el Congreso aprobó más leyes y el Tribunal Supremo dictó sentencias que legitimaban el racismo en el sistema de inmigración”.

En particular, mencionó la sentencia Brignoni-Ponce de 1975, que consideraba legítimo usar la raza como factor en la aplicación de la ley de inmigración.

“Esta sentencia fue ratificada por el Tribunal Supremo hace unas semanas, permitiendo que el ICE y la Patrulla Fronteriza la siguieran aplicando en Los Ángeles y en otros lugares del noveno circuito”.

Finalmente, afirmó que la quinta etapa, que denominan “la nación de la deportación”, abarca desde 1991 hasta la actualidad con más de 7 millones de deportaciones y más de 25 millones de órdenes de salida voluntaria durante este período.