Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, sorprende al besar a un hombre en concierto

Un video que muestra a María del Refugio Abarca Villaseñor, cariñosamente conocida como “doña Cuquita” —viuda del legendario ícono de la música ranchera Vicente Fernández—, compartiendo un beso con un hombre durante un concierto de su hijo, Alejandro Fernández, en el MGM Grand de Las Vegas, se volvió viral y generó gran repercusión en redes sociales.

En las imágenes, la matriarca de la dinastía Fernández aparece muy cercana a un hombre de avanzada edad, generando miles de comentarios, especulaciones… y hasta escándalo.

¿La razón? En el video, ambos se abrazan con afecto y, según algunos usuarios, incluso se dan un beso en la boca. La escena, captada por cámaras del público y luego difundida masivamente, provocó una ola de reacciones: desde quienes celebraban que doña Cuquita “estrenara pareja” tras la muerte de “Chente”, hasta quienes cuestionaban el gesto por considerarlo inapropiado.

El “misterioso hombre” tiene nombre… y parentesco

Fue el propio Vicente Fernández Jr., hijo de doña Cuquita, quien aclaró el malentendido. A través de un video compartido por la periodista Flor Rubio, Vicentico confirmó que el hombre que acompañaba a su madre no era un pretendiente, ni un desconocido, sino Javier Abarca Villaseñor, hermano de doña Cuquita, de 92 años de edad.

La conductora Joanna Vega-Biestro, del programa Sale el Sol, también corroboró esta información durante la emisión del show, donde se analizó el video viral. “Es su hermano, no hay nada raro”, aseguró, intentando apagar las llamas de la polémica.

El periodista Gustavo Adolfo Infante, también presente en el programa, aportó un dato clave: en la familia Fernández, besar en la boca como muestra de cariño entre familiares es una tradición arraigada. “Así se saludan ellos, con besos en la boca, sin segundas intenciones”, explicó, recordando que este gesto ha sido visto incluso entre Vicente Fernández y sus hijos en múltiples ocasiones.

Por lo tanto, lo que para muchos pareció un gesto romántico o inapropiado, no era más que una expresión de afecto entre hermanos, dentro de una costumbre familiar profundamente arraigada.

María del Refugio Abarca Villaseñor, figura querida y respetada en el mundo del espectáculo mexicano, ha estado en el ojo público no solo por ser la viuda de “El Charro de Huentitán”, sino también por su fortaleza ante las adversidades.

Recientemente, incluso ha tenido que responder a críticas sobre por qué soportó las infidelidades de Vicente Fernández durante su matrimonio, un tema que ella ha abordado con madurez y dignidad en sus redes sociales.

@centronoticiasoaxaca Viral| Un video en TikTok causó revuelo al mostrar a MaríadelRefugioAbarcaVillaseñor, viuda de VicenteFernández, aparentemente besando a otro hombre en un concierto de AlejandroFernández. Las imágenes de #DoñaCuquita de 79 años, desataron rumores sobre un posible nuevo romance, generando un intenso debate entre los seguidores de la familia en redes sociales. ♬ sonido original – Centro Noticias Oaxaca

