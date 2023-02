Doña Cuquita confiesa lo que ‘platica’ con Vicente Fernández después de muerto: “Creo que anda por acá”

La tarde del pasado 10 de febrero María de Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, encabezó la emotiva ceremonia en la que se develó la estatua en honor de Vicente Fernández, misma que se encuentra ubicada en Plaza La Alameda de Los Ángeles, California.

Ahí la viuda del “Charro de Huentitán” se mostró orgullosa del gran legado musical que dejó el cantante, por lo que no dudó en agradecer al público por seguirlo recordando tal como ella lo hace todos los días.

Y es que, según lo reveló durante una conferencia de prensa previa a la develación, ella todavía se sigue comunicando con el intérprete de temas como “Acá Entre Nos” y “Estos Celos”, especialmente cuando se encuentra en el Rancho los 3 Potrillos donde descansan sus restos desde hace poco más de un año.

“Para mí, no siento muy grande la ausencia, porque creo que anda por acá, lo tengo en el rancho, entonces salgo y platico con él, y le digo ‘si quieres salir, salte, esta es tu casa, tú puedes andar por donde quieras’“, confesó.

Durante la charla ante diversos medios de comunicación, Doña Cuquita habló de lo que significa para ella y toda la familia que se siga realizando este tipo de homenajes para el cantante, en donde destacó la importancia de que siga siendo recordado a través de sus canciones.

“Mientras escuchemos a Vicente, Vicente nunca va a morir. Vicente siempre estará con nosotros”, comentó, además de asegurar que sin importar el tiempo que pase, “él siempre seguirá siendo el número uno“.

Aprovechó el momento para agradecer no solamente al público presente, sino que también se dirigió a los organizadores y a todos aquellos que hicieron posible la colocación del monumento que refleja al ícono de la canción ranchera montado en un caballo, siendo este una réplica exacta de la que fue colocada junto a su tumba.

“Agradecerle a todos sus atenciones y su apoyo. Me da mucho gusto ver tanta gente que quiere a Vicente. Gracias a todos los organizadores que hicieron que se lograra esta escultura aquí, en esta plaza hermosa. Gracias a todos los latinos, y que sigan queriendo a Vicente como yo lo quiero. Gracias, gracias, gracias”, expresó la madre de Alejandro Fernández, quien llegó acompañada por su hija Alejandra y sus nietos Valentina, Emiliano y América. View this post on Instagram A post shared by Plaza La Alameda (@plazalaalameda)

