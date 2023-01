Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, se “empina” tarro de cerveza para celebrar Año Nueño

Doña Cuquita, viuda de Vicente Fernández, está dando de qué hablar en redes sociales con una fotografía en la que aparece “empinándose” un tarro de cerveza con singular alegría, tanto que incluso provocó una sonrisa del “Potrillo”.

Alejandro Fernández se reunió con su familia para celebrar Navidad y la llegada del 2023 por lo que ha utilizado sus redes sociales para compartir algunas imágenes con sus seguidores de Instagram, destacando aquellas en las que aparece disfrutando su faceta como abuelo, además de posar junto a sus hijos y su novia, Karla Laveaga.

Sin embargo, una de las imágenes que recientemente provocó tremendo alborotó y se viralizó fue la protagonizada nada menos que por María del Refugio Abarca, mejor conocida como Doña Cuquita, quien apareció disfrutando una cerveza con un estilo muy peculiar.

Y es que, en la imagen que fue compartida originalmente por “El Potrillo” en las historias de su cuenta oficial de Instagram, la viuda del “Charro de Huentitán” se dejó ver en un ambiente invernal con abrigo y gorro en color negro mientras bebe cerveza de un enorme tarro que inclusive tenía que sostener con ambas manos.

La imagen rápidamente inundó las redes sociales y con ello llovieron los comentarios en los que algunos seguidores demostraron su empatía asegurando que tiene todo el derecho de disfrutar la vida con una cerveza, mientras que algunos más se identificaron al grado de decir “Todos somos Cuquita”.

Todo parece indicar que esta es una de las bebidas que más disfruta la madre de Vicente, Gerardo, Alejandro Fernández, pues así confesó el pasado 12 de diciembre con motivo del primer aniversario luctuoso de Vicente Fernández cuando aseguró que para sobre llevar la ausencia de quien fuera su compañero durante más de 50 años ha adoptado algunas costumbres como escuchar música o incluso tomarse una cerveza, pues son algunas maneras de recordarlo.

“Ni ausente lo siento, todo el día le pongo música, desde la mañana hasta la noche hay música. Tomarme una cerveza con él era lo único que hacía, sólo una porque me emborrachaba. Yo no tomo tequila, no tomo nada de alcohol, entonces una cerveza chiquita me la tomaba con él y (Él decía): ‘tomate otra’, (y ella le respondía) ‘no porque me emborracho'”, recordó sonriente durante una entrevista con el programa ‘Venga la Alegría’.

