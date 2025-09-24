Bukele agradeció a Trump por declarar a la pandilla Barrio 18 como organización terrorista

El presidente salvadoreño Nayib Bukele expresó su reconocimiento al mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, por su decisión de clasificar a la pandilla Barrio 18 como una organización terrorista, una acción que refleja la sincronía en la lucha antiterrorista entre ambas naciones.

“Gracias por sus palabras, señor presidente @realDonaldTrump (Donald Trump), durante su discurso de hoy en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Asimismo, gracias por designar como grupo terrorista a la pandilla Barrio 18, cuyos delitos han causado tanto daño a nuestras sociedades”, publicó Bukele en X en un mensaje en inglés.

Además, indicó que, pese a las críticas de algunas entidades, la mayoría de sus miembros se encuentran actualmente presos en el CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo), un recinto de alta seguridad que ha recibido a numerosos migrantes expulsados de EE.UU., incluyendo 238 venezolanos.

Thank you for your words Mr. President @realDonaldTrump, during your address today at the United Nations General Assembly.



Also, thank you for designating the “Barrio 18” gang as a terrorist group, whose crimes have inflicted so much harm on our societies.



In El Salvador, we… pic.twitter.com/nFyBv8vUpe — Nayib Bukele (@nayibbukele) September 24, 2025

“En El Salvador, ya habíamos dado este paso al designarlos formalmente como terroristas; aunque algunas organizaciones nos han criticado, la mayoría de sus miembros se encuentran actualmente encarcelados en el CECOT, diseñado específicamente para hacer frente a este tipo de amenazas”, añadió.

Este martes el Gobierno de Estados Unidos designó a Barrio 18 como una organización terrorista, en medio de su campaña para desarticular redes de narcotráfico y desmantelar pandillas que atenten contra la seguridad de la nación norteamericana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, indicó en un comunicado que el Barrio 18, que en El Salvador tiene las facciones Sureños y Revolucionarios, es rival acérrimo de la Mara Salvatrucha (MS13).

“Es una de las pandillas más grandes de nuestro hemisferio y ha perpetrado ataques contra personal de seguridad, funcionarios públicos y civiles en El Salvador, Guatemala y Honduras”, indicó.

De acuerdo con la agencia EFE, el acercamiento entre ambas administraciones, impulsado principalmente por un acuerdo de deportación y encarcelamiento en El Salvador de más de 200 venezolanos expulsados desde EE.UU., por supuestamente pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua, ha llegado al nivel que analistas y organizaciones consideran que han violado derechos humanos de manera conjunta.

Sigue leyendo:

– Descubren fosa en El Salvador donde habrían enterrado a víctimas de la pandilla Barrio 18.

– Las principales pandillas de El Salvador y el peligro de mezclar a sus miembros en las cárceles.