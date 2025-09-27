Tesla: trucos y modos ocultos que pocos conocen

Cuando se habla de Tesla, lo primero que viene a la mente suele ser su capacidad de aceleración, el Autopilot o la red de supercargadores. Sin embargo, estos autos no solo están pensados para llevarte rápido y sin emisiones, sino también para sorprenderte con pequeños detalles escondidos en su software.

La compañía de Elon Musk ha convertido el tablero central en una especie de consola interactiva que guarda trucos inesperados y modos secretos.

El resultado es que cada Tesla puede ser tan serio y tecnológico como divertido y excéntrico. Algunos de estos “easter eggs” nacieron como simples guiños, pero otros se han transformado en herramientas prácticas que facilitan la vida diaria.

Aquí repasamos diez funciones ocultas que muestran por qué Tesla se ha convertido en un fenómeno cultural, más allá de lo automotriz.

El homenaje a James Bond

En un claro guiño al cine clásico, Tesla incorporó una función inspirada en el Lotus Esprit submarino de la película The Spy Who Loved Me. Para activarla, basta con mantener presionado el logo “T” en la pantalla central durante cinco segundos y luego escribir “007”. Automáticamente, el menú de suspensión cambia su interfaz y muestra controles submarinos con medidas expresadas en leguas.

No se trata de un modo funcional para bucear con tu coche, pero sí de un detalle que conecta a los conductores con el imaginario de espías y aventuras. Es un recordatorio de que, incluso en medio de la ingeniería más sofisticada, Tesla se permite un toque de humor y cultura pop.

Carretera arcoíris en Autopilot

¿Fan de Mario Kart? Si activas el Autopilot y presionas cuatro veces seguidas la palanca de control, la pantalla del conductor se transformará en una pista multicolor, como si estuvieras en una carrera virtual.

Este detalle lúdico es perfecto para trayectos largos en autopista, ya que convierte la experiencia en algo más relajado y divertido. No altera la conducción, pero sí suma un aire nostálgico que arranca sonrisas a quienes viajan a bordo.

El espíritu navideño todo el año

Tesla también apuesta por la estacionalidad. Si dices “Ho Ho Ho” al asistente de voz, la pantalla central muestra un trineo de Papá Noel y convierte a los vehículos cercanos en renos animados. Además, se activa una melodía festiva que acompaña el viaje.

Es un detalle especialmente atractivo para familias con niños, aunque sorprende a cualquiera que no se lo espere. Una manera simple de recordar que el software de Tesla puede evolucionar para adaptarse a fechas especiales.

The New Model Y.

Romance Mode: calor y música

Si lo que buscas es un momento íntimo en tu Tesla, el Romance Mode es la opción perfecta. Disponible en el menú Toybox, enciende en la pantalla central una chimenea animada, ajusta automáticamente la climatización y reproduce música ambiental suave.

No solo es un detalle curioso, también convierte el interior del coche en un espacio acogedor, ideal para noches frías o paradas en carretera. Una función que demuestra hasta qué punto Tesla concibe el habitáculo como un lugar multifuncional.

Light Show: el espectáculo de luces

Otra función pensada para impresionar es el Light Show. Al activarlo desde el Toybox, las luces exteriores, los retrovisores y algunos movimientos del vehículo se sincronizan con música preinstalada o personalizada desde un USB.

El resultado es un show coreografiado que convierte cualquier Tesla en protagonista de una fiesta improvisada. Es un ejemplo perfecto de cómo la marca combina hardware y software para experiencias que trascienden la conducción.

Videojuegos en el tablero

Lejos de limitarse a la movilidad, Tesla ha integrado juegos clásicos y propios en la pantalla central. Desde títulos de Atari hasta rompecabezas, es posible jugar con el táctil o conectar un control USB.

Estos juegos son especialmente útiles en viajes largos o momentos de espera, como al recargar la batería. Para las familias, se convierten en un salvavidas que mantiene entretenidos a los pasajeros.

El interior del Tesla Model S.

Boombox: tu Tesla como altavoz externo

El altavoz exterior de Tesla, diseñado originalmente para alertar a peatones, puede convertirse en un sistema de sonido portátil gracias al Boombox Mode. Basta con cargar archivos MP3 en un USB y reproducirlos con el coche detenido o a baja velocidad.

De esta forma, un Tesla puede amenizar un picnic o dar un toque divertido en un estacionamiento. Eso sí, siempre respetando las normas de seguridad y volumen.

Modo lavado automático

Pensado para quienes llevan el coche al autolavado, Tesla incluye un “Car Wash Mode” que ajusta varias funciones al instante. Cierra ventanas y el puerto de carga, desactiva limpiaparabrisas, sensores y el sistema Sentry, además de activar el “Free Roll” para rodar libremente dentro del túnel de lavado.

Se trata de una solución práctica que evita olvidos o errores que podrían dañar el vehículo. Una pequeña automatización que marca la diferencia en tareas rutinarias.

Dog Mode: mascotas seguras y frescas

Una de las funciones más valoradas por los dueños de mascotas es el Dog Mode. Permite mantener el interior del coche a una temperatura agradable mientras el propietario se ausenta, mostrando en la pantalla un mensaje visible: “Mi dueño volverá pronto, el aire acondicionado está encendido y estoy bien”.

El Tesla Model Q podría ser parecido al Tesla Model Y.

De esta manera, Tesla no solo protege a los animales, sino que también tranquiliza a quienes pasan cerca y podrían preocuparse. Una característica sencilla que refleja sensibilidad hacia la vida cotidiana de sus clientes.

Sentry Mode: vigilancia activa

La seguridad tampoco queda de lado. Con el Sentry Mode, las cámaras exteriores del vehículo monitorizan el entorno, registran movimientos sospechosos y envían alertas al propietario a través de la aplicación móvil.

En caso de intentos de robo o vandalismo, el sistema puede grabar el incidente, funcionando como un guardaespaldas digital. Esta característica ha ayudado a muchos usuarios a identificar responsables de daños en estacionamientos.

