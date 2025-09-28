Heung-Min Son y Denis Bouanga, se lucen en el 0-3 de LAFC sobre St. Louis

El sudcoreano Heung-Min Son mantuvo su impresionante ritmo que lo ha convertido en uno de los jugadores a seguir en la Major League Soccer (MLS) al encabezar la victoria 0-3 sobre St. Louis City con dos goles y donde el franco gabonés Denis Bouanga colaboró con un gol.

Una actuación completa de la ex figura del Tottenham Hotspur,que se movió como pez en el agua desde su desembarco a California y donde ahora aumentó a tres partidos su cuota goleadora demostrando que el cuadro angelino no se equivocó en apostar por sus servicios como jugador franquicia.

El marcador demuestra claramente la superioridad de la escuadra de los Black & Gold en donde prácticamente tomaron por asalto el encuentro para conseguir un triunfo contundente en una noche espectacular de los californianos.

Pero Heung-Min Son ha demostrado ser tan inteligente para generar un ambiente de compañerismo y unión con sus compañeros que tuvo al franco gabonés Denis Bouanga en un socio efectivo para armar una fiesta que terminó con la victoria del cuadro visitante.

Los detalles de la victoria

Precisamente Denis Bouanga fue el jugador más activo en los primeros 15 minutos de acción con varias llegadas hasta que en el minuto 14 con un disparo desde fuera del área por la derecha que venció la meta de la escuadra local para conseguir una anotación que puso a todos los angelinos más unidos bajo el mismo objetivo con el 0-1.

La anotación del franco gabonés alentó las llegadas de LAFC hasta que poco antes de concluir la primera mitad llegó la primera anotación de Son cuando fue asistido por el ucraniano Artem Smolyakov para definir con disparo raso y cruzado que venció al portero suizo Roman Bürki al minuto 45+3 para colocar el marcador 0-2.

Leve reacción local, pero…

En la segunda mitad, St. Louis intentó armar una rebelión para poder descontar el marcador, pero sus fallas fueron constantes que les impidieron alcanzar sus objetivos y sin poder aprovechar que el cuadro angelino se quedó sin su portero titular por una lesión del francés Hugo Lloris y que fue relevado por Thomas Hasal.

Y como dicen en el beisbol que después de los errores viene el hit y la carrera, de nueva cuenta apareció el delantero sudcoreano para anotar su doblete al minuto 59 para que el estadio de St. Louis enmudeciera para el 0-3

En los minutos finales LAFC movió varias piezas para darles reposo, mientras que St. Louis dejó escapar opciones de João Klauss y Totland que llegaron con cierta ventaja, pero sin poder tener la frialdad para anotar el gol que pusiera más decente el resultado.

