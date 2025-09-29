Murió en pleno juicio un hombre acusado de asesinar a su esposa en Houston

Un acusado de asesinato en Texas murió durante una comparecencia judicial luego de presuntamente ingerir drogas mientras esperaba su sentencia, informaron las autoridades del Condado de Harris.

El hombre, identificado como James Paul Anderson, enfrentaba cargos por el asesinato de su esposa, Victoria Anderson, ocurrido en septiembre de 2023.

Colapso en la sala de audiencias

Anderson había acudido al tribunal de distrito del Condado de Harris para declararse culpable como parte de un acuerdo con la fiscalía que le impondría 35 años de prisión.

Sin embargo, poco después de llegar a la sala, sufrió una emergencia médica. Un alguacil le administró naloxona, un antídoto para sobredosis de opioides, mientras llegaban los servicios de emergencia, según informó la Fiscalía del Condado de Harris.

El hombre fue trasladado por el Departamento de Bomberos de Houston a un hospital, donde fue declarado muerto.

Investigación en curso

De acuerdo con el agente Alan Rosen, del Precinto 1 del Condado de Harris, Anderson ingirió drogas mientras esperaba la sentencia en el tribunal. El Instituto de Ciencias Forenses del Condado de Harris realizará la autopsia para determinar las causas exactas de la muerte.

La Fiscalía aseguró que la investigación continúa y que se tomarán medidas para esclarecer lo ocurrido.

El caso se remonta al 24 de septiembre de 2023, cuando la policía de Houston acudió a la residencia de la pareja en Kingwood, después de que la víctima llamara al 911 para denunciar que su esposo la amenazaba con un arma.

Durante la llamada, el operador escuchó un disparo. Anderson se atrincheró en la vivienda, aunque permitió que su hijo de 3 años saliera ileso. Tras un enfrentamiento de varias horas, se entregó a las autoridades.

Su esposa, Victoria Anderson, fue encontrada muerta con una herida de bala.

