Horóscopo de hoy de Nana Calistar 30 de septiembre de 2025

ARIES

Aries, deja ya de estar tropezando con la misma piedra, porque la vida no es piñata pa’ que le pegues una y otra vez esperando que caigan dulces diferentes. Este cierre de mes se te viene cargado de mucho trabajo y reflexiones sobre lo que quieres y hacia dónde te diriges. Ya no eres la misma inocente criatura de hace meses; ahora ves las cosas en crudo, sin adornitos, y eso te ayuda a detectar rápido quién es leal y quién solo te quiere ver la cara.

Ten cuidado con movimientos repentinos en negocios o dinero, porque podrías perder más de lo que imaginas. Pero tranquilo, porque también se vienen días de propuestas laborales que te dejarán un sabor de boca dulcecito. No cierres puertas, Aries, porque de repente el destino se viste de sorpresa y te pone justo lo que estabas buscando.

Este 30 de septiembre es pa’ que empieces a sacudirte las telarañas del corazón. No expongas tanto tus sentimientos a cualquiera, porque no faltará quien quiera aprovecharse de ti. Aprende a no darle chance al pasado de colarse en tu presente, porque lo que no funcionó ya no lo hará aunque lo repintes. Una amistad te dará una sorpresa bonita, algo que te levantará el ánimo y te recordará que no todo es tragedia.

Viene la planeación de un viaje y hasta la oportunidad de recobrar tu cuerpazo criminal. Recuerda, Aries: la vida es como el tequila, si no lo sabes tomar, te pega de más; así que aprende a darle sorbitos a lo bueno y a escupir lo amargo.

TAURO

No seas tan flojo y no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Este fin de mes te pide acción, porque las oportunidades no van a tocar dos veces tu puerta. Si andas sin pareja, deja de lamentarte y agradece que nadie te pide cuentas ni permisos, así que disfruta y vive al máximo.

Vienen noticias del pasado que podrían darte vueltas en la cabeza, pero no te me claves, que ya bastante cargas con tus pensamientos tercos. En el dinero se marca un poquito de cansancio y algunos problemitas económicos, pero nada que no se pueda resolver con tu terquedad natural. Recuerda: lo que das y ofreces regresa por triplicado, así que si fuiste bueno, la vida te lo va a pagar.

La familia traerá reencuentros inesperados y visitas que llenarán tu corazón, aunque también uno que otro drama que te hará soltar el suspiro. No caigas en depresiones tontas, porque llorarle a quien ya no está o a lo que no se puede cambiar solo te quita energía.

Tu buen humor será tu mejor arma, porque con él vas a conquistar lo que quieras. Solo recuerda que si sigues cargando culpas del pasado, no vas a avanzar. Este 30 de septiembre es para que te pongas las pilas, cierres ciclos y te des cuenta de que lo eterno no existe, pero lo que se cuida dura más. Y si te toca sufrir, que sea con tequila en mano, no con lágrimas inútiles.

GÉMINIS

Geminisito, ya sabes que tu cabecita es como radio mal sintonizado: a veces en la chamba te hartas de la rutina, pero tampoco te animas a dar el brinco. Este fin de mes es para que decidas si te quedas o buscas algo mejor. Pero ojo, no sueltes el hueso hasta que tengas otro asegurado, porque el hambre no perdona.

En el amor, el escenario anda movidito. Ahorita lo más importante eres tú, tu libertad y tu individualidad. No malgastes tu energía en alguien que solo te traba los sueños. Si no aprendes a poner límites, te vas a quedar sin alas. En lo económico, se ven momentos de incertidumbre, porque si no aprendes a ahorrar, las deudas se te van a trepar como cucarachas.

Este 30 de septiembre trae lecciones de oro: aprende a perdonar, pero no seas menso de dar terceras oportunidades. Dos veces pasa, pero la tercera ya es costumbre. Quita de tu vida lo que no te deje dormir, sea persona, problema o trabajo.

En pareja, si la tienes, se marcan momentos de mucha pasión que van a encender lo que ya parecía apagado. Si estás soltero, cuidado porque se vislumbra embarazo en el entorno, ya sea tuyo o de alguien cercano, y esa noticia moverá tus emociones. Géminis, no olvides: la vida es como el dominó, si no sabes qué ficha tirar, mejor pasa, pero no te quedes cruzado de brazos.

CÁNCER

Mi cangrejito, ya deja de confundirte solo. Si alguien te quiere, que te lo demuestre y que se gane tu amor con hechos, no con promesas baratas. Este 30 de septiembre pinta para que una amistad de piel clara tenga broncas con la justicia, la escuela o el trabajo, y tú podrías enterarte de todo de primera fila.

Cuida mucho lo que cuentas, porque eres muy de andar confiando en gente lengua suelta, y luego tus secretos andan en boca de todo el vecindario. Aprende a guardar silencio, porque no todos quieren verte brillar. En el dinero, habrá una rachita difícil, pero nada eterno; es más, si controlas tu gasto en cosas inútiles, ni lo vas a sentir.

Amistades falsas nunca van a faltar, así que no te tomes todo tan a pecho. Aprende a detectar quién sí y quién no merece un lugar en tu vida. Y en el amor, antes de andar de cusco o cusca, ponte frente al espejo y pregúntate si tú también estás dispuesto a ofrecer lo que exiges.

Tu salud emocional será clave, porque cuando te deprimes, sueles tirar todo a la fregada. Así que ponte las pilas, Cáncer, porque la vida no se frena por nadie. Hoy más que nunca, recuerda que la felicidad no se busca en otro, sino en ti mismo.

LEO

La vida está a punto de darte un sacudidón de esos que hasta las pestañas se te paran. Se viene un giro enorme que pondrá tus días de cabeza, pero pa’ bien, porque vas a entender muchas cosas que antes ni en sueños cachabas. Serás más fuerte, más colmilludo y el amor, aunque no lo andes buscando, te va a llegar en abundancia. Eso sí, aprende a no perder tu tiempo en lo que ya sabes que no te dio nada el año pasado, porque el reloj no perdona y la juventud menos.

No esperes nada de nadie, porque las cuentas se pagan solas. Enfoca tus energías, tu dinerito y tu fuerza en lograr tus metas, porque si te amarras de una pareja, la cuesta se te va a hacer más empinada. Habrá beneficios chidos en lo económico, pero ojo: no gastes como si fueras político en campaña, administra bien. Pondrás en su lugar a alguien que cree que puede pasarse de lanza contigo, y mira, la vida se va a encargar de darle su estate quieto.

Cambios grandes pintan en tu panorama, y tu vida cobrará un nuevo sentido. Dios te pondrá pruebas pesadas, pero no hay tormenta que un buen león no pueda rugir. No dejes que nadie te haga sentir menos, quien no te suma, que se largue. Cambia tu actitud, sé más positivo y deja que cada quien se ahogue con su propio veneno, porque tú ya no estás para andar metiendo las manos al fuego por nadie.

Se vienen días muy buenos, con amistades que te van a mostrar lo que significa la fidelidad de verdad, no de boquita. Muchos pensamientos positivos, muchas ganas de ser feliz y hasta una buena dieta que te va a poner de nuevo el cuerpazo criminal. Y si ya tienes pareja, aguas, porque vendrán momentos ardientes que ni en telenovela.

VIRGO

Ya no eres el mismo ingenuo al que le vieron la cara en el pasado. Si antes te jugaron con tus sentimientos, ahora la experiencia que cargaste será tu escudo pa’ que nadie más te juegue el dedo en la boca. Eso sí, cuida tus pasos porque podrías tener caídas o golpecillos, y lo más grave: volver a lo que ya no te ofrece nada. Un viajecito comenzará a sonar en tu cabeza y hasta una salida de la ciudad se avecina. Y aguas, que hasta encamamiento con una amistad podría aparecer, pero recuerda que tú te enamoras en dos pestañeos y eso puede complicar las cosas.

Este 30 de septiembre el cuerpo te podría cobrar la factura: uno o dos kilitos de más no faltarán. Es momento de meterle duro a la dieta y al gimnasio, porque de todos los signos eres el que más rápido se infla como bolillo. Andas con toda la actitud de comerte el mundo, pero ten en cuenta que podrías decepcionarte de algunas personas que no son lo que aparentan.

Que nadie te robe la paz, porque la vida te está poniendo oportunidades en charola de plata. Si tú no las aprovechas, otro sí lo hará. En el amor, si andas soltero, vas a iniciar esta etapa en modo “perra de ocho chiches”, con un pegue impresionante. Deja que la vida y Dios acomoden las piezas, porque lo tuyo llegará solito. No corras, porque lo que se forza, se rompe.

Recuerda Virgo: la disciplina que traes será tu carta fuerte, pero también no seas tan duro contigo mismo. Aprende a disfrutar, ríe más, porque la vida no es nomás para trabajar y agobiarte.

LIBRA

Ay Libra, a la familia se le avecina un alegrón fuerte: embarazo cercano o una propuesta laboral que los hará brincar de gusto. Y como decía la abuela: deja que los perros ladren, señal de que vas avanzando. Tu carácter ha sido tu carta de presentación, y aunque a veces es recio, eso es lo que no te ha dejado caer ni aceptar migajas de nadie. Ya sabes lo que quieres, lo que mereces, y quien se pase de vivo contigo, lo pagará caro.

En los próximos días, una amistad podría terminar una relación, pero tú ni te metas ni opines, porque podrías acabar metido en camisa de once varas. Dios y la vida traen sorpresas grandes para ti, pero tendrás que aprender a ver la vida con más positivismo o todo lo bueno se te puede pasar de largo.

Saca de tu entorno a las personas que te intoxican, y cuida mucho tu corazoncito, porque lo traes medio abandonado. Recuerda que nada es eterno y todos, hasta tú, somos reemplazables. Se ven amores de una noche, intensos, y hasta la posibilidad de ser el o la amante en una relación prohibida.

Este fin de mes es para que sueltes lo que no es tuyo, Libra. Dedícale tiempo a tus sueños, porque mientras pierdes el tiempo pensando en otros, los tuyos se te van como agua entre los dedos.

ESCORPIÓN

Escorpión, no me digas que todavía crees que la vida es pura miel, porque vienen días buenos y malos, pero tú ya aprendiste a sacarle jugo hasta a lo amargo. La vida es como subirse a la montaña rusa: unas veces arriba, otras abajo, pero siempre aprendiendo. Deja de desgastarte con quien no te valora, porque si no hay reciprocidad, la relación no avanza ni con grúa.

El amor pinta fuerte: si ya tienes pareja, se viene una ola de momentos tan buenos que hasta compromiso de boda podría aparecer. Y si no tienes, agárrate porque los pretendientes van a llegar en racimo. Eso sí, tus cambios de humor son como tormenta en pleno septiembre: de repente solecito, de repente aguacero, y eso puede arruinar momentos con la gente que más quieres.

Este 30 de septiembre será para que te enfrentes a ti mismo y definas qué necesitas pa’ ser feliz. Deja de hacer suposiciones, no pienses mal sin pruebas. Si no lo viste con tus ojos, no lo inventes en tu cabeza. Eres celoso hasta el tuétano y eso ya te ha dado dolores innecesarios.

En lo laboral, cuidado con cambios repentinos, porque puede que no te beneficien como piensas. Mejor mantente firme, con los pies en la tierra y no dejes que tu carácter te cierre puertas. Escorpión, recuerda: cuando tú aprendes a controlarte, nadie puede contigo.

PISCIS

Ya deja de hacerte el mártir porque la vida no está pa’ andar de víctima. Este 30 de septiembre tu cuerpo podría reclamarte con dolores en la espalda o las piernas, y todo por tanta flojera de no moverte y descuidar tu cuerpazo criminal. No le eches la culpa al destino, la culpa es tuya por andar de huevón.

Los amores del pasado podrían aparecer como fantasmas que quieren jalarte a lo mismo de siempre. Pero aguas, no seas de corazón débil; recuerda que quien no cambió antes, tampoco lo hará ahora. La rutina y la monotonía pueden ser el veneno de tu relación si la tienes, así que ponle sabor y creatividad antes de que se te amargue el caldo.

Tu humor anda de la patada, tanto que ni en tu casa te aguantan. Controla ese temperamento o terminarás hiriendo a quienes de verdad te quieren. Deja de confiar ciegamente en gente que ya te ha traicionado, porque parece que no aprendes. No pierdas tiempo, Piscis, ni des segundas oportunidades a quienes no se las merecen.

Cuida tu salud, porque la gastritis y los dolores musculares te pueden dar lata. Bájale a lo irritante y a los corajes. En proyectos, uno podría cancelarse, pero no te me caigas; recuerda que los errores también son escuela. Este día es para que entiendas que la vida no está pa’ andar lamentándote, sino pa’ levantarte y seguir.

ACUARIO

Mira Acuario, deja de arrastrarte por quien no vale ni medio kilo de tortillas. El día que esa persona vea que te pierde, va a reaccionar, pero tú ya no estarás disponible para sus jueguitos. Valórate, porque si no lo haces tú, nadie lo hará.

Si estás en pareja y han tenido pleitos últimamente, no te asustes: no todo puede ser miel sobre hojuelas. Ponte en los zapatos de tu pareja y piensa cómo reaccionarías tú si te hicieran lo mismo. La comunicación es tu llave en estos días.

Las oportunidades tienen fecha de caducidad, y tú a veces te montas en tu orgullo como burro en nopal. Aprende a perdonar, porque si no lo haces, el día que tú necesites perdón, nadie te lo va a dar. Cuida tu salud: este fin de mes podrías enfermar por andar comiendo en la calle, aguas con la comida chatarra o mal hecha.

Si estás soltero, viene un encuentro pasional con una amistad. Pero recuerda, no todo lo que brilla es amor. Disfruta sin enamorarte, porque el sexo será siempre parte fundamental de tu vida. Eres de los que disfrutan estar arriba o abajo del guayabo, así que vive, pero con responsabilidad.

CAPRICORNIO

Capri, no pienses que el amor no se hizo para ti, el detalle es que desconfías tanto que cuando lo tienes enfrente, lo dejas ir. Tu paranoia de “me va a engañar” hace que no disfrutes nada. Si estás soltero, gózalo, no tienes que dar explicaciones a nadie.

Si tienes pareja, recuerda que la comunicación y el respeto son las bases pa’ que la relación dure. Aguas, porque tu actitud puede enamorar a alguien cercano que ni te interesa. Sé claro, no juegues con sentimientos que luego no quieres cargar en tu conciencia.

Eres bien trabajador, pero a veces no te sabes organizar. Si lo haces, hasta te alcanzará pa’ salir de deudas. Quien se ausenta se olvida, así que si quieres conservar a alguien especial, no desaparezcas de su vida.

Cambios fuertes en tu economía se avecinan; podrías recibir un dinerito extra y con eso salir de broncas. Eso sí, no te emociones y gastes lo que no tienes. Recuerda que invertir en lo que no deja es como sembrar frijoles en arena.

Este 30 de septiembre es pa’ que recapacites y entiendas que tu seguridad no viene de tener todo bajo control, sino de aprender a confiar en ti mismo.

SAGITARIO

Mi Sagitario, tus proyectos son buenos, pero no les pones el empeño que requieren. Eres de los que se desesperan porque quieren ver resultados en dos días, y la vida no funciona así. Este cierre de mes es para que agarres disciplina y constancia.

En el amor, no finjas lo que no sientes. Si ya no te mueve el tapete alguien, mándalo a la fregada, porque tu tiempo vale oro. Una amistad podría comenzar a sentir algo fuerte por ti y hasta declararse, pero ten cuidado, porque a veces confundes cariño con amor.

En el trabajo, los chismes estarán a la orden del día, y tu lengua larga puede meterte en líos si no la controlas. No exijas fidelidad si tú no estás dispuesto a dar lo mismo. Los celos y pensamientos negativos hacia tu pareja podrían amargarte el día.

Si tienes pareja, cuida lo que dices, porque tu lengua es filosa y puedes lastimar. Si no tienes, se ven encuentros amorosos, pero no te claves, disfruta y sigue tu camino. También se marca un amor a distancia, alguien que aunque no esté a tu lado, te hace sentir acompañado. Solo recuerda que esas relaciones requieren paciencia, y tú a veces eres bien desesperado.

Sagitario, este 30 de septiembre es para que entiendas que la vida no se trata de cantidad de amores, sino de calidad. Y si vas a perder el tiempo, que sea en algo que te haga reír, no llorar.