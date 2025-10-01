Jueza orden liberar a Catalina “Xochitl” Santiago, una ‘Dreamer’ detenida por ICE

La activista Catalina “Xochitl” Santiago, beneficiaria de DACA, ha sido liberada de un centro de detención de ICE luego que una jueza ordenara su liberación, según El Paso Times.

Esto ocurrió después de que la jueza federal Kathleen Cardone del Distrito Oeste de Texas ordenara al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la liberación de Santiago tras dos meses de detención.

La orden también solicita al DHS que informe al tribunal sobre la fecha y hora de la liberación de Santiago mediante una notificación escrita presentada a más tardar el viernes al mediodía, y añade que no se concederán prórrogas a dichos plazos.

La jueza Cardone determinó que las autoridades migratorias estaban privando a Santiago de su derecho al debido proceso establecido por la Quinta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Además, consideró que el ICE no demostró que pudiera deportar a la inmigrante ya que ella estaba amparada por el beneficio de DACA, según información citada por el canal de televisión KTSM.

La detención de Santiago encendió las alarmas sobre las bases legales con las que la Administración del presidente Donald Trump la detuvo y buscaba su deportación.

Santiago fue arrestada por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) el pasado 3 de agosto en el Aeropuerto Internacional de El Paso (Texas), cuando se dirigía a un viaje de trabajo para la organización sin fines de lucro La Mujer Obrera.

Las autoridades migratorias basaron el arresto en el hecho de que la joven había sido detenida por la policía de Arizona en 2020 por supuestamente tener parafernalia de las personas que consumen drogas.

En esa oportunidad, la Fiscalía del condado de Graham nunca presentó los cargos y la acusación fue desestimada, lo que le permitió a la inmigrante conservar el amparo migratorio.

Luis Cortés, abogado defensor de Santiago, argumentó que el gobierno “no tenía y no tiene bases legales” para detener y deportar a la inmigrante, conocida por su activismo en la frontera entre EE.UU. y México.

Santiago tiene vigente el amparo del DACA hasta 2026, el beneficio otorgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017) que protege a los inmigrantes elegibles de la deportación y les otorga un permiso de trabajo.

El pasado 10 de septiembre, un juez federal desestimó el proceso de deportación de Catalina “Xochitl” Santiago, una beneficiaria de DACA de 28 años y activista comunitaria de El Paso, Texas, pero el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) la mantenía detenida.

En su primer mandato (2017-2021), el presidente Trump libró una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema para poner fin al amparo de DACA, pero perdió en su intento.

Cortés hizo parte del equipo legal que defendió el beneficio migratorio en ese entonces ante el Supremo por lo que conoce de cerca los alegatos del gobierno Trump y su alcance, el abogado dijo anteriormente hoy que él y su equipo legal esperaban que las autoridades migratorias “se den cuenta de que todo esto fue un gran error”, liberen a Santiago y le permitan retener el beneficio de DACA.

El arresto de la joven provocó una ola de indignación en la que sus simpatizantes organizaron múltiples vigilias y eventos de solidaridad en más de una docena de ciudades a nivel nacional para lograr su liberación.

