Adolescente acusado de asesinato por atropello y fuga que mató a dos niñas en Nueva Jersey

Un adolescente de 17 años fue acusado de asesinato tras un atropello y fuga en Cranford, Nueva Jersey, que dejó dos niñas muertas mientras circulaban en bicicleta eléctrica. El caso ha conmovido a la comunidad, que realizó una vigilia en honor a las víctimas.

El hecho ocurrió la noche del lunes en una calle residencial de Cranford, cuando un Jeep Compass negro de 2021 embistió a dos niñas que viajaban en una bicicleta eléctrica.

Las víctimas fueron trasladadas a hospitales cercanos, donde fallecieron poco después, según informó la Fiscalía del Condado de Union.

Arresto y acusaciones

El presunto conductor, residente de Garwood, fue localizado el mismo día del accidente y puesto bajo custodia.

Tras una investigación, la fiscalía presentó dos cargos de asesinato en primer grado, sin aclarar aun si el menor será juzgado como adulto ni si enfrentará cargos adicionales.

La tragedia provocó una vigilia el martes por la noche, a la que acudieron cientos de vecinos.

“Podría haber sido cualquiera de nosotros. Hay que salir y apoyarlos”, expresó Brandi Schmidt, residente de Cranford, a la cadena WABC.

En un comunicado conjunto, el comité municipal, la policía, bomberos y la administración local calificaron las muertes como “asesinatos desgarradores y sin sentido”, pidiendo respeto por las familias afectadas.

El jefe de policía de Westfield, Christopher Battiloro, confirmó públicamente que el acusado es pariente suyo y vecino de una de las víctimas.

A través de una declaración, Battiloro se dijo “conmocionado, aturdido y abrumadoramente angustiado” por la tragedia, y subrayó que ni él ni su familia inmediata tienen responsabilidad ni justifican lo ocurrido.

“De ninguna manera condonamos, defendemos ni excusamos los actos que causaron esta terrible y trágica pérdida de vidas”, afirmó.

