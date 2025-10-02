Dos aviones de Delta colisionan en LaGuardia durante maniobras en tierra

Dos aviones de Delta Air Lines, operados por Endeavour Air, chocaron a baja velocidad mientras realizaban maniobras de rodaje la noche del miércoles en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

El vuelo 5155 se dirigía a la pista de despegue cuando el ala derecha impactó contra el fuselaje del vuelo 5047, que acababa de aterrizar y se dirigía a su puerta de desembarque, informó la compañía.

En el audio de control aéreo, uno de los pilotos afectados reportó: “Su ala derecha nos golpeó la nariz y la cabina, tenemos daños en el parabrisas y… algunas de nuestras pantallas aquí”.

Herido leve y sin retrasos

Delta confirmó que un auxiliar de vuelo sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital cercano por precaución. Ningún pasajero resultó herido.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey señaló que la colisión ocurrió alrededor de las 21:56 horas y que las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas.

La aerolínea expresó que está trabajando para atender a sus clientes y que cooperará plenamente con la Autoridad Portuaria, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) para esclarecer lo ocurrido.

“La seguridad de nuestros clientes y personal es nuestra prioridad. Pedimos disculpas por esta experiencia”, indicó Delta en un comunicado.

