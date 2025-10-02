window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-laopinion'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

Dos aviones de Delta colisionan en LaGuardia durante maniobras en tierra

El vuelo 5155 se dirigía a la pista de despegue cuando el ala derecha impactó contra el fuselaje del vuelo 5047, que acababa de aterrizar

Por  Erika Hernández

Dos aviones de Delta Air Lines, operados por Endeavour Air, chocaron a baja velocidad mientras realizaban maniobras de rodaje la noche del miércoles en el Aeropuerto LaGuardia de Nueva York.

El vuelo 5155 se dirigía a la pista de despegue cuando el ala derecha impactó contra el fuselaje del vuelo 5047, que acababa de aterrizar y se dirigía a su puerta de desembarque, informó la compañía.

En el audio de control aéreo, uno de los pilotos afectados reportó: “Su ala derecha nos golpeó la nariz y la cabina, tenemos daños en el parabrisas y… algunas de nuestras pantallas aquí”.

Herido leve y sin retrasos

Delta confirmó que un auxiliar de vuelo sufrió lesiones leves y fue trasladado a un hospital cercano por precaución. Ningún pasajero resultó herido.

La Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey señaló que la colisión ocurrió alrededor de las 21:56 horas y que las operaciones del aeropuerto no se vieron afectadas.

La aerolínea expresó que está trabajando para atender a sus clientes y que cooperará plenamente con la Autoridad Portuaria, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) para esclarecer lo ocurrido.

“La seguridad de nuestros clientes y personal es nuestra prioridad. Pedimos disculpas por esta experiencia”, indicó Delta en un comunicado.

