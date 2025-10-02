Fracasa intento de evitar la deportación del periodista Mario Guevara a El Salvador

El periodista Mario Guevara, detenido por ICE, enfrenta una deportación inminente luego de que una corte de apelaciones de inmigración cerró el caso y ordenó su expulsión de Estados Unidos, informó la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en un comunicado de prensa.

La corte de apelaciones denegó el intento de emergencia del periodista Mario Guevara de impedir que las autoridades migratorias lo deporten a El Salvador.

La denegación de la Corte de Apelaciones ocurre después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración concediera la moción del gobierno para reabrir el proceso de deportación de hace trece años, denegara la solicitud de Mario de obtener la tarjeta de residencia permanente (Green Card), a la que tiene derecho, y dictara una orden final de deportación.

Guevara fue arrestado por ICE mientras cubría una protesta de “No Kings” en Georgia, en junio.

Aunque los cargos fueron desestimados rápidamente y un juez de inmigración ordenó su liberación bajo fianza, el ICE se negó a liberarlo alegando que su cobertura sobre la actividad policial es peligrosa.

Pasó más de 100 días detenido por el ICE como represalia por su periodismo. Fue el único periodista detenido en Estados Unidos por sus reportajes.

Como fundador y reportero principal de MG News, Mario Guevara documentó con frecuencia redadas del ICE y otras actividades de las fuerzas del orden, y tenía autorización para trabajar en Estados Unidos.

Su familia, incluyendo a su esposa y sus tres hijos, no tuvo la oportunidad de despedirse de su padre en persona.

Mario fue trasladado a un centro de detención en Luisiana y, desde allí, será trasladado directamente a un avión con destino a El Salvador.

“No hay palabras para describir la pérdida y la devastación que siente mi familia. Estoy en total shock e incredulidad de que el gobierno haya castigado a mi padre simplemente por dedicarse al periodismo, su profesión de toda la vida”, declaró Oscar Guevara, hijo de Mario Guevara.

La ACLU criticó duramente la decisión que impone una deportación inminente al periodista.

“El gobierno mantuvo a Mario detenido ilegalmente durante semanas debido a sus importantes reportajes sobre la actividad policial. Su deportación es un resultado devastador y trágico para un padre y reconocido periodista”, declaró Scarlet Kim, abogada principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU.

“Los periodistas no deberían temer represalias gubernamentales, incluyendo detenciones prolongadas, por informar sobre la actividad gubernamental, y presentarse a trabajar no debería resultar en la separación de su familia. El trato que recibió Mario debería aterrorizar a cualquier persona en este país que se preocupe por la libertad de prensa”.

Sigue leyendo:

· Corte de inmigración ordena la deportación del periodista Mario Guevara a El Salvador

· Periodista salvadoreño detenido por el ICE lleva cerca de un mes de deambular por varias cárceles

· Desestiman cargos contra periodista hispano Mario Guevara, pero ICE amenaza con deportarlo

· Periodista hispano Mario Guevara es retenido por ICE tras arresto durante protestas en Atlanta